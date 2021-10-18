ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Мужчина из Эстонии спрашивает: "Женщины, скажите честно, вы делаете это для нас или для себя?"

“На самом деле, я искренне сочувствую женщинам — почти на всем теле нужно избавиться от волос, но — вот парадокс! — при этом в других местах их нужно нарастить. Я даже подумать не могу о том, чтобы дать приклеить себе что-то между ресниц или прикрепить — с помощью специальной машинки — к коже головы.

Но я понимаю и сочувствую — у женщин очень непростая жизнь.

Наращивание волос, окрашивание волос, макияж и контуринг, силиконовая грудь, ботокс, накладные ресницы и ногти… И это далеко не весь список. Я предполагаю, что если все это одновременно сделать с одной женщиной, она себя просто не узнает.

Однако у меня вопрос: почему вы на самом деле это делаете? Для себя или для мужчин? Отсюда вопрос к другим мужчинам: а вам действительно нравится, когда человек рядом с вами наполовину состоит из пластика и волос неизвестного происхождения?”