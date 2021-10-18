ФОТО | Свежие осенние тренды и космическая эстонская мода. Смотрите, как прошел в Тарту знаменитый показ Moekuulutaja

Свежие модные осенние образы представила стилист Кюлли Пийбар. По ее словам, в начавшемся сезоне в моде кремовые оттенки, которым придают изюминку природные цвета. “Осенняя одежда — мягкая и объемная. В моде вязаные комплекты и джемперы с эффектным воротом, пайетки придают праздничности. Осенние оттенки можно комбинировать за счет многослойных комплектов, но можно и облачиться в один цвет с головы до ног”, — сказала стилист.

Открыл модное мероприятие Moekuulutaja показ детской моды от стилиста Карис Хелемяэ, которая составила комплекты из ассортимента Tartu Kaubamaja. В детской моде в наступившем сезоне также преобладают природные оттенки, теплые свитера и джемперы, а также удобные вещи. Дополняют осенний уют блестящие материалы, разнообразные текстуры и многослойность.

Специальный показ в этом году представила стилист и дизайнер Марилийс Нийне. Ее одежда в космической стилистике привлекает внимание к важным вопросам.

Футуристическая одежда дизайнера Анники Кийдрон из коллекции “Dust” также поднимает важные вопросы взаимодействия человека и планеты, перепроизводства и использования ресурсов. Дизайнер Катрин Креэк представила на показе Moekuulutaja модели из коллекции “Deforested lives / The sacrifice”, удостоенной в этом году главной премии на конкурсе ERKI Moeshow.

Также участие в показе приняли Керту Кивисик с коллекцией “V.ALGUS”, Анне Лийс Пухк с коллекцией “HairyTale” и Кярол Отть, обладательница “Серебряной иглы” со своей коллекцией, переосмысливающей через игру форм и текстур этнические и природные истории островов Северной Эстонии.

Видео с осеннего модного показа Moekuulutaja можно посмотреть в записи по ссылке tartukaubamaja.ee/moekuulutaja.