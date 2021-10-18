Хотите знать, почему подросток «зависает» в телефоне? Вот самые модные приложения на сегодня

Если родитель стереотипно полагает, что его кровинушка читает посты на Facebook, то, скорее всего, это не так – представляем ниже самые популярные приложения на данный момент.

TikTok

TikTok - это среда наподобие социальных сетей, которая позволяет пользователям создавать короткие видеоклипы, для чего приложение предлагает различные песни, голосовые клипы, дополнительные эффекты и фильтры. Создаваемые видеоклипы часто бывают юмористическими, но также создаются танцевальные номера или же объявляются разные челленджи – то есть вызовы. Создавать видео в TikTok чрезвычайно просто, и это, вероятно, одна из причин, почему приложение так популярно: по состоянию на 2019 год у платформы более 500 миллионов пользователей. 66% пользователей приложения моложе 30 лет, из них 41% в возрасте от 16 до 24 лет.

Snapchat

Snapchat - это приложение, которое позволяет пользователям обмениваться изображениями и короткими видеороликами (так называемые снэпы), которые исчезают после просмотра. Snapchat позволяет вам добавлять фильтры и другие эффекты к вашим видео и изображениям, и его основная цель - поделиться тем, чем вы сейчас заняты с друзьями в веселой форме. По состоянию на 2020 год в среде 238 миллионов пользователей.

Wattpad

Wattpad - это приложение, которое позволяет публиковать и читать новые литературные произведения. Приложение направлено на создание социальных сообществ вокруг написанного. Через эту платформу вы также можете напрямую общаться с писателями, а также обмениваться идеями с другими читателями. В настоящее время у приложения более 90 миллионов пользователей.

MangaToon

А с помощью MangaToon вы можете читать разные комиксы в цвете. Вы также можете загрузить свои любимые комиксы и смотреть их без подключения к Интернету. Комиксы обновляются в среде ежедневно, поэтому вы всегда при желании можете найти что-то новое и интересное.

Tinder