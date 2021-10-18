Дом
18.10.2021, 11:16

Хотите знать, почему подросток «зависает» в телефоне? Вот самые модные приложения на сегодня

 
Huawei
Недавно разработанное Huawei приложение AppGallery, которое работает аналогично магазинам приложений Apple Store и Google Play, в значительной степени ориентировано на молодых людей. В этой связи неплохо было бы обратить внимание на те продукты, которые наиболее востребованы среди молодежи.

Если родитель стереотипно полагает, что его кровинушка читает посты на Facebook, то, скорее всего, это не так – представляем ниже самые популярные приложения на данный момент.

TikTok

TikTok - это среда наподобие социальных сетей, которая позволяет пользователям создавать короткие видеоклипы, для чего приложение предлагает различные песни, голосовые клипы, дополнительные эффекты и фильтры. Создаваемые видеоклипы часто бывают юмористическими, но также создаются танцевальные номера или же объявляются разные челленджи – то есть вызовы. Создавать видео в TikTok чрезвычайно просто, и это, вероятно, одна из причин, почему приложение так популярно: по состоянию на 2019 год у платформы более 500 миллионов пользователей. 66% пользователей приложения моложе 30 лет, из них 41% в возрасте от 16 до 24 лет.

Snapchat

Snapchat - это приложение, которое позволяет пользователям обмениваться изображениями и короткими видеороликами (так называемые снэпы), которые исчезают после просмотра. Snapchat позволяет вам добавлять фильтры и другие эффекты к вашим видео и изображениям, и его основная цель - поделиться тем, чем вы сейчас заняты с друзьями в веселой форме. По состоянию на 2020 год в среде 238 миллионов пользователей.

Wattpad

Wattpad - это приложение, которое позволяет публиковать и читать новые литературные произведения. Приложение направлено на создание социальных сообществ вокруг написанного. Через эту платформу вы также можете напрямую общаться с писателями, а также обмениваться идеями с другими читателями. В настоящее время у приложения более 90 миллионов пользователей.

MangaToon

А с помощью MangaToon вы можете читать разные комиксы в цвете. Вы также можете загрузить свои любимые комиксы и смотреть их без подключения к Интернету. Комиксы обновляются в среде ежедневно, поэтому вы всегда при желании можете найти что-то новое и интересное.

Tinder

Приложение для знакомств Tinder позволяет пользователям отправлять сердечки тем профилям пользователей, которые им нравятся. Обычно профиль человека включает его фотографии, краткую биографию и описание личных интересов. Если два пользователя отправили друг другу сердечки, то далее они смогут обмениваться сообщениями друг с другом. Сегодня благодаря приложению Tinder появилось немало пар.

Помимо упомянутых выше популярных приложений, молодые люди все чаще используют возможность оплаты с помощью телефона. AppGallery, у которой около 420 миллионов активных пользователей, также предлагает возможность использования цифрового кошелька. Curve - это приложение, которое делает жизнь намного комфортнее. Если сегодня платежи с помощью телефона в основном используют молодые люди, то в будущем, видимо, это будет общей практикой для всех. Почему бы сегодня не последовать примеру молодых людей и не объединить свои банковские карты, транспортные карты, карты клиентов и другие важные карты с телефоном, чтобы оставить кошелек дома и передвигаться с большим комфортом!