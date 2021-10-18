Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Рак. Раки будут находиться под надежной протекцией звезд и планет, но их неосторожные действия все равно могут привести к появлению черной полосы. Чтобы этого не случилось, важно правильно оценивать свои возможности и не бежать впереди паровоза. Нужно быть расчетливыми и осторожными. Умение ждать и оставаться внимательными к деталям поможет Ракам разглядеть в окружающих их событиях нечто приятное. Не стоит проявлять излишнюю настойчивость, особенно в вопросах амурного характера. Это отпугнет представителей противоположного пола.

Близнецы. Астрологи советуют Близнецам уже в понедельник утром сделать информационную чистку: избавиться от спама, ненужных контактов, неудачных фотографий и так далее. Цифровой мусор крайне негативно влияет на энергетику, а также блокирует благотворное влияние Меркурия, одного из главных покровителей всех Близнецов. В среду астрологи советуют не поддаваться искушениям. В это Полнолуние Близнецам стоит быть осторожнее. В остальные дни недели этих людей ждет много удачи, ярких эмоций, интересных событий.

Телец. Пока звезды и планеты находятся в таком прекрасном положении, как сейчас, Тельцам стоит попробовать избавиться от жалоб, ведь они настраивают сознание на негатив. Прошлые неудачи и проблемы должны остаться в прошлом. Мысли о них будут выполнять лишь роль якоря. Меркурий и Юпитер вернут Тельцам всё, утраченное ранее. Если кто-то лишил этих людей счастья в одной сфере, оно может вернуться успехом в чем-то ином. Не нужно бояться взаимодействовать с людьми — среди новых знакомых может оказаться будущая вторая половинка Тельцов.

Овен. Для Овнов эта неделя будет столько же опасной, сколь удачной и позитивной. Чем больших успехов эти люди смогут достичь на деловом и финансовом поприще, тем больше у них появится врагов и недоброжелателей. Многие из них будут скрытыми, но их недобрые мысли и зависть могут стать причиной проблем. Снизить вероятность появления проблем поможет умение держать язык за зубами. Лучше не распространяться о своих достижениях, держа их в секрете. Это будет верным решением.

Лев. Львам стоит начать неделю с уборки, в идеале — по правилам фен-шуй. Это поможет им создать вокруг себя ауру успеха и позитива. Также в период с 18 по 24 число крайне полезно будет отправляться в дальнюю дорогу, заниматься получением новых знаний. Самый страшный враг для Львов — сомнения. Им не стоит заниматься тем, в чем они не уверены на сто процентов. Даже небольшая толика неуверенности может сыграть с ними злую шутку. В качестве отдыха отличным вариантом станет шопинг. Обновки поднимут настроение, вернут Львам уверенность в себе.

Дева. Девам необходимо на этой неделе следить за тем, что и как они говорят. Нужно избегать фраз, которые ставят барьеры и отпугивают богатство. Именно они станут самыми опасными, ведь эту неделю можно назвать благоприятным временем для финансового роста. Меркурий, вновь обретший силы, поможет Девам как следует преуспеть в сфере бизнеса и в работе. Можно будет искать новые источники дохода, новую работу, отправляться в командировки. Любовь и отношения станут второстепенной сферой, так что важно сфокусироваться именно на делах.

Весы. Весов в эти семь дней ожидает большой поток эмоций и чувств самого разного калибра и оттенков. Не исключено, что в жизни этих людей будет много негативной энергии, но не нужно унывать, ведь ее всегда можно превратить в положительную. Астрологи рекомендуют Весам как можно проще относиться к проблемам и неурядицам, а также проявлять свое самое главное качество — искреннее жизнелюбие. Нужно уметь делиться этим с другими людьми. Самое большое значения с 18 по 24 число играют не события, а то, как Весы к ним относятся.