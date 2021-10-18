Чем опасна нехватка витамина D и как правильно его принимать в разном возрасте? Объясняет эксперт из Эстонии

Поскольку в первые три месяца жизни дети развиваются и растут очень быстро, то, по словам фармацевта, им очень важно получать достаточно витамина D для развития костей и зубов. “Начиная с четвертого-пятого дня жизни новорожденным следует давать 10 микрограммов или 400 международных единиц витамина D в день”, — объясняет Хирвлаан, добавляя, что европейские педиатры считают, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, подвержены риску дефицита витаминов.

По словам фармацевта, на дефицит витамина D в организме указывают чувство усталости, проблемы с кожей, волосами, ногтями, костями и зубами, а также и с суставами. “Если у человека большой дефицит витамина D, то его кости могут стать тонкими, ломкими или деформированными. Витамин D предотвращает рахит у детей. Это заболевание, при котором уровень кальция и фосфора в организме снижается, кости становятся мягкими и искривленными”, — говорит Хирвлаан о серьезных последствиях нехватки витамина D и добавляет, что, как и у детей, большой дефицит витамина D угрожает и взрослым. “Достаточный уровень витамина D у взрослых помогает предотвратить остеомаляцию — заболевание, при котором кости становятся мягкими, гибкими и искривленными. Кроме того, витамин D вместе с кальцием помогает защитить пожилых людей от остеопороза”.

По словам фармацевта интернет-аптеки Benu Трийн Хирвлаан, витамин D необходим в первую очередь для роста, массы и крепости костей. “Витамин D или кальциферол — это жирорастворимый витамин, который способствует усвоению кальция в кишечнике и помогает поддерживать достаточный уровень кальция и фосфата в костях, чтобы кости оставались крепкими”, — рассказывает аптекарь о роли витамина D в организме и перечисляет его другие функции. “Витамин D участвует в регуляции сокращения и тонуса мышц, нормальном развитии клеток, функционировании иммунной системы и метаболизме глюкозы. Кроме того, научные исследования показали, что витамин D обладает противовоспалительными свойствами”.

“Помимо младенцев риску дефицита витамина D также подвержены люди, которые постоянно принимают лекарства, вызывающие светочувствительность или же у них проявляются заболевания, когда не рекомендуется подвергаться воздействию солнечного света. Также внимательными в этом вопросе должны быть активно занимающиеся спортом, пожилые люди и дети”, — отмечает Хирвлаан. Общая рекомендация аптекаря заключается в том, что витамин D можно принимать с сентября по апрель, но если люди не находятся на солнце, то также в весенние и летние месяцы. Также если питание недостаточно разнообразно и уровень витамина D в крови ниже рекомендованного, то следует принимать витамин D на протяжении всего года.

Доза витамина D зависит в первую очередь от возраста и его дефицита в организме

Если витамин D принимается с профилактической целью, то, по словам фармацевта, детям в возрасте от 1 до 12 лет следует выбирать препарат, содержащий от 10 до 20 мкг (или от 400 до 800 МЕ) витамина D. С возраста 12 лет и взрослым подходят от 20 до 30 микрограммов (от 800 до 1200 МЕ), а пожилые люди в возрасте 70 лет и старше могут принимать от 30 до 50 микрограммов (от 1200 до 2000 МЕ) в день из-за повышенного риска остеопороза.

“Однако, если анализ крови выявляет нехватку или дефицит витамина D, то врач определит необходимую дозу витамина для приема”, — подчеркивает Хирвлаан и добавляет, что, поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, его можно принимать с самым обильным приемом пищи в день — например, непосредственно после обеда или ужина.