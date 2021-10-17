ФОТО | Эстонские бренды поблагодарили бывшего президента Керсти Кальюлайд за выбор их нарядов и украшений

Подборка нарядов бывшего президента Эстонии появилась на Инстаграм-странице дизайнера Лилли Яхило, удостоенной в этом году Ордена Белой звезды V класса за вклад в развитие модного дизайна в Эстонии. Именно ее наряд Керсти Кальюлайд выбрала для церемонии инаугурации Алара Кариса.

За оказанное доверие Керсти Кальюлайд поблагодарили и создатели бренда Iris Janvier, в чьих платьях и пальто бывший президент неоднократно появлялась на празднованиях Дня независимости Эстонии, и множестве статусных встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Одно из президентских платьев от бренда Iris Janvier было продано на благотворительном аукционе в поддержку Ракового Союза Эстонии. Кроме того, в туфлях от Iris Janvier Керсти Кальюлайд была на инаугурации Алара Кариса.

Одним из любимых брендов бывшего президента Эстонии по праву можно назвать и ювелирный бренд Hyrv, особенно знаковыми стали сережки в форме ласточек, которые Кальюлайд очень часто надевала на официальные мероприятия — в том числе и на инаугурацию нового президента Эстонии.

Большой пост в своем блоге c благодарностью бывшему президенту опубликовал и дизайнер Танель Веэнре, чьи одежду и украшения также можно было увидеть на Керсти Кальюлайд.

И, конечно, подборкой любимых нарядов бывшего президента поделилась Ану Ленсмент, которая на протяжении 5 лет была стилистом Кальюлайд. Ану сама является дизайнером одежды, поэтому периодически экс-президент появлялась на публике в нарядах ее авторства. Также Ану Ленсмент поблагодарила всех коллег-модельеров, ювелиров, мастеров народного костюма и остальных модных экспертов за это 5-летнее увлекательное путешествие.

Стоит отметить, что и премьер-министр Кая Каллас достаточно часто отдает предпочтение местным брендам. Неоднократно она была замечена в платьях эстонского бренда Iris Janvier, дизайнеров Lilli Jahiloo и Оксаны Тандит. Поклонницей эстонского дизайна по праву можно считать и министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Так, для недавнего интервью журналу Pere ja Kodu она выбрала украшения от Танеля Веэнре.