ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ | "Кто защитит детей от гетеронормативности?"

Некоторое время назад в трендах Тиктока появилось видео, в котором отец девочки-подростка рассказывал, что запретил ей «‎трясти своими частями тела перед взрослыми мужиками». Девушка снимала для Тиктока видео с танцами и участвовала с друзьями в различных челленджах. Отец получил за свои действия тысячи лайков и одобрительных комментариев.

Цисгендерным гетеросексуалам, то есть тем, чья гендерная идентичность соответствует определенному при рождении полу, чувствующим влечение к противоположному полу, крайне редко приходится «‎выходить из шкафа». Все остальные с юного возраста вырастают в шкафу, вне которого они вынуждены вести себя сообразно нормам, но внутри они строят собственную хрупкую идентичность.

Ни один мальчик рождается с мечтой о девушке. И разговоры о «‎юных влюбленных» для ребенка становятся первым уроком о том, что у него обязательно должен быть парень или девушка. И «‎юные пары» всегда разнополые. Две девочки - это маленькие принцессы, а два мальчика - это маленькие крутые парни.

Но младенцы и маленькие дети не заводят межполовых отношений. У них еще даже не сформировано представление о собственном поле. Гендерная идентичность начинает развиваться в возрасте 2-4 лет.

Все эти примеры настоящие. Их объединяет сексуализация детей, романтизация дружеских отношений и мысль о том, что люди с младых ногтей являются гетеросексуалами, воплощающими гендерные стереотипы.

Младенец в голубом играет на полу. Рядом с ним кладут младенца в розовом, и в соцсетях появляется милая фотография с маленьким принцем и маленькой принцессой, которых немедленно прочат друг другу в возлюбленные.

В телепередаче ребенок показывает свои умения в танце на шесте. В интернет тут же мчатся взрослые, называют танец стриптизом и предрекают ребенку ужасное будущее.

В примерочной я вылезаю из купальника. В соседней кабинке мама отчитывает дочку за то, что та носит топы, и напоминает, что преподавателям мужского пола сложно сосредоточиться на работе, если у девочек виден пупок.

Я же была потрясена. Несовершеннолетняя девушка была наказана за то, что взрослые мужчины смотрели на нее и воспринимали ее тело как сексуальный объект. Так же была наказана и девушка из соседней примерочной. Ей пришлось обновить гардероб, чтобы взрослый, наделенный авторитетом мужчина смог на уроке "сдержать себя".

Мало что в этом мире столь же непоследовательно, как западное общество и царящие в нем правила, как надо одеваться и вести себя. Хиджабы и бурки мусульманок хотя запретить в то же время, когда Ким Кардашьян дефилирует по красной ковровой дорожке в ультрамодном костюме, покрывающем лицо, как и бурка. Платок считается символом притеснения женщин и контроля за их одеждой, но одновременно с этим девочкам нельзя выставлять напоказ пупок.

Задача взрослых - обеспечить ребенку как можно более безопасную и гармоничную среду для жизни. И она включает в себя общество, в котором вместе подростка за сексуализацию детей наказывают взрослого мужчину. Среду для роста, в которой ребенок может спокойно познать чувство влюбленности и восхищения и обсудить их со взрослым, которому он доверяет.

В безопасной среде задача взрослого - понять, что танцы на шесте или в приложении Zoomerang нужны самому ребенку, а не для удовлетворения взрослых. В безопасной среде ребенка даже в шутку не обсуждают в романтических категориях.

В Финляндии обожают рассуждать о равноправии и равных возможностях. Сексуализация детей, даже ненарочная, служит отличным примером того, насколько мы, родители и взрослые, слепы к нормам. Консерваторы делают все возможное, чтобы защитить детей и подростков от сексуальности. Но кто защитит их от гетеронормативности?

Эмми Нуоргам

Автор бы запретил, если бы мог, праздники, на которых объявляется пол будущего ребенка.