17.10.2021, 17:30
Levi’s расширил размерный ряд женских джинсов(1)
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Бренд Levi’s анонсировал расширение размерного ряда женских моделей джинсов. Теперь на сайте марки можно приобрести plus-size варианты классических прямых и узких джинсов с высокой посадкой, пишет Wonderzine.
Вещи доступны в синем и чёрном оттенках. “Знаковые джинсы представлены в расширенном размерном ряду, чтобы дать возможность подчеркнуть любой силуэт. Это все те же классические фиты различных оттенков и обработок, — отмечают представители бренда. — Ведь джинсы созданы, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в течение всего дня”.