Levi’s расширил размерный ряд женских джинсов

Вещи доступны в синем и чёрном оттенках. “Знаковые джинсы представлены в расширенном размерном ряду, чтобы дать возможность подчеркнуть любой силуэт. Это все те же классические фиты различных оттенков и обработок, — отмечают представители бренда. — Ведь джинсы созданы, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в течение всего дня”.