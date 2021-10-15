ФОТО | Новый "старый" модный тренд. С чем и как носить сегодня жемчуг?

Как пишет Daily Mail, речь идет об изделиях из жемчуга, в которых часто начали появляться на публике певицы Дуа Липа, Билли Айлиш, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, певец Гарри Стайлс и другие.

Стилист Рошель Уайт рассказала, что в прошлом женщины сочетали такие украшения с вечерними нарядами, поскольку жемчуг символизировал изысканность и роскошь. Однако теперь им можно органично дополнить и повседневный гардероб.

По словам специалистки, носить жемчужные украшения следует с одеждой без узоров и ярких принтов. "Желательно выбирать минималистичные наряды, чтобы жемчуг выделялся на их фоне. Простой браслет или набор жемчужных сережек могут добавить изюминки в любой образ. При этом вы не будете выглядеть старомодно", - пояснила она.

Помимо этого, Уайт отметила, что каплевидный жемчуг удачно сочетается с повседневной одеждой. В то же время цветной жемчуг может придать образу веселый, непринужденный вид.