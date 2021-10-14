ФОТО | 5 стрижек, которые никогда не выйдут из моды

Стилисты проанализировали фотографии знаменитостей и моделей разных десятилетий и выделили пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.





В список также вошел волнистый удлиненный боб (его еще называют "лоб" - от long bob), который предпочитают актрисы Марго Робби, Лили Джеймс и Мила Кунис.

Помимо этого, популярными среди женщин остаются длинные волосы с «лесенкой», которая придает им объема и текстуры. В течение нескольких лет такой прически придерживались супермодели Эмили Ратаковски, Рози Хантингтон-Уайтли и певица Бейонсе.

Небрежная удлиненная челка также не теряет актуальности. С такой прической ходили актрисы Эмму Стоун, Зендаю и Сьюки Уотерхаус.





Наконец, по сей день в тренде остается короткая стрижка пикси, которая придает образу шик и дерзость. По словам специалистов, такая прическа неподвластна времени. С ней выходили на публику актрисы Джада Пинкетт-Смит, Зои Кравиц и супермодель Кара Делевинь.





