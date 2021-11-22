Это самая большая модная ошибка, которую совершают женщины

Jennifer Lopez Foto: Shutterstock

Самая большая ошибка при выборе стиля, которую может сделать женщина, — это ориентироваться при покупке одежды на кого-то другого. Цвета, которые фантастически смотрятся на вашей подруге, могут совершенно не подчеркивать лучшие стороны вашей внешности. Чтобы уметь правильно выбирать цвет волос, макияж, одежду и аксессуары, вы должны знать, к какому времени года вы относитесь по цветотипу.