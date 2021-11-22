Мода и стиль
22.11.2021, 16:03

Это самая большая модная ошибка, которую совершают женщины

 
Как узнать, что подойдет именно тебе?
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Foto: Shutterstock
Самая большая ошибка при выборе стиля, которую может сделать женщина, — это ориентироваться при покупке одежды на кого-то другого. Цвета, которые фантастически смотрятся на вашей подруге, могут совершенно не подчеркивать лучшие стороны вашей внешности. Чтобы уметь правильно выбирать цвет волос, макияж, одежду и аксессуары, вы должны знать, к какому времени года вы относитесь по цветотипу.

На какую звезду вы похожи больше всего?

1. Весна светлые и теплые тона

Тэйлор Свифт относится к типу “весна”, ей подходят светлые и пастельные тона.

2. Лето светлые, мягкие и холодные тона

Оливия Уайлд относится к типу “лето”, ей подходят как небесно-голубые, так и изумрудно-зеленые тона.

3. Осень мягкие, теплые и глубокие тона

Дженнифер Лопез по временам года — осень, ей подходят глубокие красные, коричневые и зеленые тона

4. Зима контраст светлого и темного

Кэти Перри по цветотипу — зима и ей подходят контрастные темные и светлые цвета. Стоит избегать слишком теплых и мягких тонов.

Источник: Truth Is Beauty

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