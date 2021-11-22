22.11.2021, 16:03
Это самая большая модная ошибка, которую совершают женщины
Как узнать, что подойдет именно тебе?
Foto: Shutterstock
Самая большая ошибка при выборе стиля, которую может сделать женщина, — это ориентироваться при покупке одежды на кого-то другого. Цвета, которые фантастически смотрятся на вашей подруге, могут совершенно не подчеркивать лучшие стороны вашей внешности. Чтобы уметь правильно выбирать цвет волос, макияж, одежду и аксессуары, вы должны знать, к какому времени года вы относитесь по цветотипу.
На какую звезду вы похожи больше всего?
1. Весна – светлые и теплые тона
Тэйлор Свифт относится к типу “весна”, ей подходят светлые и пастельные тона.
2. Лето – светлые, мягкие и холодные тона
Оливия Уайлд относится к типу “лето”, ей подходят как небесно-голубые, так и изумрудно-зеленые тона.
3. Осень – мягкие, теплые и глубокие тона
Дженнифер Лопез по временам года — осень, ей подходят глубокие красные, коричневые и зеленые тона
4. Зима – контраст светлого и темного
Кэти Перри по цветотипу — зима и ей подходят контрастные темные и светлые цвета. Стоит избегать слишком теплых и мягких тонов.
Источник: Truth Is Beauty