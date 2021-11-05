Дождливая осенняя погода портит настроение? 5 занятий, которые поднимут настроение даже в самый пасмурный день

1. Отправьтесь на природу

Да, даже когда на улице идет дождь. Вы вполне можете совершить получасовую прогулку даже в дождливую погоду. Берите зонт, надевайте самый удобный дождевик и заставляйте тело двигаться! Погуляйте по лесу, подышите свежим воздухом и полюбуйтесь красивыми болотными пейзажами; также можно посетить разодетый яркими осенними листьями парк или полюбоваться магией льющейся воды водопадов. Активное движение дает энергию и поднимают настроение. К тому же свежий воздух помогает лучше спать!

2. Общайтесь с друзьями и близкими

Нахождение в помещениях в дождливые дни — это отличный повод для того, чтобы взять телефон и позвонить друзьям или родственникам, с которыми у вас не было времени пообщаться в повседневной спешке. Видеозвонки или обмен сообщениями — остаются по-прежнему отличным способом для поддержания контакта. Иногда для поднятия настроения достаточно того, когда кто-то выслушает или просто расскажет о своих делах. Общение с хорошим другом заменит целую терапию. Берите телефон и быстро набирайте номер!

3. Слушайте хорошую музыку

Музыка оказывает глубокое воздействие как на эмоции, так и на тело. В то время как ритмичная музыка делает нас более бодрыми и помогает лучше сосредоточиться, музыка поспокойнее расслабляет и может значительно успокоить. В настоящее время хороший вариант, чтобы отключиться от суеты, предлагают качественные наушники. Компания Huawei только что вывела на рынок беспроводные наушники Freebuds 4 с отличным шумоподавлением и очень высоким качеством звука. Отключитесь от остального мира, послушайте любимую музыку и плохое настроение мгновенно исчезнет!

4. Напишите список того, за что вы можете быть благодарны

Иногда тяжело преодолеть подавленное настроение, но в такие минуты часто помогает благодарность. Возьмите бумагу и карандаш и запишите 20 вещей, за которые вы благодарны. После того, как вы составили такой список, прочтите его как минимум дважды (еще лучше сделать это даже трижды).

5. Оставайтесь продуктивными

Даже если вы хотите провести день под одеялом в холодный и мрачный день (что иногда все же приветствуется), то вам ничто не мешает сделать давно запланированные дела. Разберитесь в шкафах, почитайте книги, вымойте полы или протрите пыль. Что бы это ни было — сделайте это! Таким образом, вы можете вычеркнуть ряд вещей, которые вы до сих откладывали. Каждая такая отметка о сделанном деле как по волшебству поднимает настроение!