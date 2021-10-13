Lego больше не будет выпускать игрушки специально “для девочек” или “для мальчиков”



Согласно результатам этого опроса, 71 процент мальчиков опасались, что над ними будут смеяться, если они будут играть с теми предметами, которые обычно воспринимаются как “игрушки для девочек” — и этот страх разделяют их мамы и папы.

“Родители больше обеспокоены тем, что будут дразнить их сыновей, нежели дочерей, — за то, что они играют в игрушки, традиционно приписываемые другому полу”, — сказала Мэдлин Ди Нонно, исполнительная директриса Института гендера Джины Дэвис, проводившего исследование.



Ди Нонно также подчеркнула, что такая диспропорция сохранится в обществе, пока деятельность мужчин будут цениться выше деятельности женщин.



Исследование показало, что родители по-прежнему сопутствуют тому, чтобы их сыновья занимались спортом и развитием технических способностей (то есть, например, игрой в конструктор), в то время как дочерей чаще отводят на танцы или учат готовить.

“Если девочки не играют в Lego или в другой конструктор, они не развивают пространственные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни. Если куклы навязывают только девочкам, то мальчики не развивают свои навыки проявления заботы”, — комментирует изданию The Guardian ситуацию профессорка Джина Риппон, нейробиологиня и авторка книги “Гендерный мозг”.

Датский производитель игрушек заказал проведение исследования к Международному дню девочек, который отмечался 11 октября. В опросе поучаствовали почти 7000 родителей и детей в возрасте от шести до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США. С начала 2021 года Институт Джины Дэвис проводит аудит Lego и консультирует компанию, чтобы “устранить гендерные предубеждения и вредные стереотипы”.

“Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Lego более инклюзивным, — сказала Юлия Голдин, директриса по продуктам и маркетингу в Lego Group. — Традиционно в конструктор играет больше мальчиков, но такие продукты, как браслеты Lego Dots или Lego City Wildlife Rescue Camp, были специально разработаны и для мальчиков, и для девочек”.