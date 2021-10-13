Lego больше не будет выпускать игрушки специально “для девочек” или “для мальчиков”(3)
Согласно результатам этого опроса, 71 процент мальчиков опасались, что над ними будут смеяться, если они будут играть с теми предметами, которые обычно воспринимаются как “игрушки для девочек” — и этот страх разделяют их мамы и папы.
Исследование показало, что родители по-прежнему сопутствуют тому, чтобы их сыновья занимались спортом и развитием технических способностей (то есть, например, игрой в конструктор), в то время как дочерей чаще отводят на танцы или учат готовить.
“Если девочки не играют в Lego или в другой конструктор, они не развивают пространственные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни. Если куклы навязывают только девочкам, то мальчики не развивают свои навыки проявления заботы”, — комментирует изданию The Guardian ситуацию профессорка Джина Риппон, нейробиологиня и авторка книги “Гендерный мозг”.
Датский производитель игрушек заказал проведение исследования к Международному дню девочек, который отмечался 11 октября. В опросе поучаствовали почти 7000 родителей и детей в возрасте от шести до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США. С начала 2021 года Институт Джины Дэвис проводит аудит Lego и консультирует компанию, чтобы “устранить гендерные предубеждения и вредные стереотипы”.
“Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Lego более инклюзивным, — сказала Юлия Голдин, директриса по продуктам и маркетингу в Lego Group. — Традиционно в конструктор играет больше мальчиков, но такие продукты, как браслеты Lego Dots или Lego City Wildlife Rescue Camp, были специально разработаны и для мальчиков, и для девочек”.
Голдин также добавила, что Lego больше не маркирует свои продукты как игрушки “для девочек” или “для мальчиков”. На сайте компании Lego.com потребители не могут искать товары по полу, вместо этого доступен тематический поиск.
В ответ на этот запрос Lego пересмотрело свою продуктовую линейку и выпустило первый набор под названием “Исследовательский институт”, в котором было три научных сотрудницы.