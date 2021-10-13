Я – мама
13.10.2021, 19:11

Lego больше не будет выпускать игрушки специально “для девочек” или “для мальчиков”

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Photo by Victoria Borodinova from Pexels
Компания Lego объявила, что будет работать над устранением гендерных стереотипов в своих наборах конструкторов. Как пишет сайт "Нет, это нормально" со ссылкой на издание The Guardian, к такому решению фирму подтолкнуло недавно проведенное исследование.


Согласно результатам этого опроса, 71 процент мальчиков опасались, что над ними будут смеяться, если они будут играть с теми предметами, которые обычно воспринимаются как “игрушки для девочек” — и этот страх разделяют их мамы и папы.

“Родители больше обеспокоены тем, что будут дразнить их сыновей, нежели дочерей, — за то, что они играют в игрушки, традиционно приписываемые другому полу”, — сказала Мэдлин Ди Нонно, исполнительная директриса Института гендера Джины Дэвис, проводившего исследование.
Ди Нонно также подчеркнула, что такая диспропорция сохранится в обществе, пока деятельность мужчин будут цениться выше деятельности женщин.

Исследование показало, что родители по-прежнему сопутствуют тому, чтобы их сыновья занимались спортом и развитием технических способностей (то есть, например, игрой в конструктор), в то время как дочерей чаще отводят на танцы или учат готовить.

“Если девочки не играют в Lego или в другой конструктор, они не развивают пространственные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни. Если куклы навязывают только девочкам, то мальчики не развивают свои навыки проявления заботы”, — комментирует изданию The Guardian ситуацию профессорка Джина Риппон, нейробиологиня и авторка книги “Гендерный мозг”.

Датский производитель игрушек заказал проведение исследования к Международному дню девочек, который отмечался 11 октября. В опросе поучаствовали почти 7000 родителей и детей в возрасте от шести до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США. С начала 2021 года Институт Джины Дэвис проводит аудит Lego и консультирует компанию, чтобы “устранить гендерные предубеждения и вредные стереотипы”.

“Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Lego более инклюзивным, — сказала Юлия Голдин, директриса по продуктам и маркетингу в Lego Group. — Традиционно в конструктор играет больше мальчиков, но такие продукты, как браслеты Lego Dots или Lego City Wildlife Rescue Camp, были специально разработаны и для мальчиков, и для девочек”.

Голдин также добавила, что Lego больше не маркирует свои продукты как игрушки “для девочек” или “для мальчиков”. На сайте компании Lego.com потребители не могут искать товары по полу, вместо этого доступен тематический поиск.

В последнее время компания Lego объявила о нескольких новшествах: появились наборы для слабовидящих детей с кубиками Брайля, осуществляется переход на более экологичную упаковку. А вот о том, что компании стоило бы пересмотреть свою гендерную политику, говорили даже дети.
В январе 2014 года семилетняя Шарлотта Беджамин написала в Lego письмо, которое разошлось по всему свету: она жаловалась на то, что если в конструкторе и попадаются фигурки девочек, то все, что они делают, — это сидят дома, ходят на пляж и в магазин, а мальчики в это время спасают планету и летают в космос.

В ответ на этот запрос Lego пересмотрело свою продуктовую линейку и выпустило первый набор под названием “Исследовательский институт”, в котором было три научных сотрудницы.
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