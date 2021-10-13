Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит?

Алкоголь

Всего три порции любого вида алкогольных напитков способны вызвать приступ голода, даже если вы поели лишь несколько минут назад. Дело в том, что алкоголь влияет на определенные гормоны и нейромедиаторы, вызывающие чувство голода, а еще спиртное снижает запас углеводов в организме и раздражает слизистую желудка, усиливая выработку желудочного сока.

Специи

Не стоит перебарщивать со специями и пряностями, если не хотите переесть. Перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик, корица и другие натуральные усилители вкуса не только делают блюда более вкусными, но и заметно повышают аппетит, что зачастую влечет за собой переедание.

Сладости, батончики и мюсли

Все эти перекусы и сладкие десерты способны отлично утолить чувство голода, но лишь на короткое время. Они резко повышают уровень глюкозы в крови, который и понижается так же быстро, что ведет к возобновлению чувства голода.

Обезжиренный йогурт

Йогурт сам по себе не очень сытный продукт, а если он еще и обезжиренный, то тем более. Утолить голод таким продуктом получится лишь на очень короткий срок, а в перспективе такой перекус может привести к перееданию, ведь чтобы компенсировать отсутствие жира, в такой йогурт добавляют больше сахара, что влечет за собой усиление чувства голода.

Яичные белки

Несмотря на то, что яичные белки являются “безопасным” диетическим продуктом, их употребление провоцирует усиление чувство голода. Причина проста - поскольку в белке почти нет жира и калорий, организм недополучает необходимую энергию и вещества, а потому чаще просит есть.

Фастфуд

Фастфуд имеет плохую репутацию и считается одной из основных причин ожирения во всем мире. И не случайно: усилители вкуса заставляют организм вырабатывать гормоны дофамин и серотонин, которые управляют аппетитом, в итоге вызывают переедание и даже зависимость.

Суши