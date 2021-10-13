ВИДЕО | Не такие, как все. Как работают модели с особенностями внешности и инвалидностью?

Работы для моделей с особенностями внешности или инвалидностью в России пока мало, но девушки надеются, что смогут своим примером вдохновить других. Русская служба Би-би-си поговорила с Юлей, Тоней и Машей о том, как изменилась их жизнь после начала работы моделью, а также узнала, каким основатели агентства Alium видят модельное агентство будущего.