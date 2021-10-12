5 комнатных растений, которые опасны для детей

Агроном сообщил, что детский организм очень восприимчив к внешним раздражителям. Если у взрослого реакция на ядовитое растение будет проявляться в виде сыпи или зуда, то у ребенка может возникнуть расстройство кишечника, рвота и даже временная слепота или удушье.

"Одним из наиболее опасных комнатных растений считается молочай. При повреждении стебля или листа на слизистую может попадать ядовитый сок, который может вызвать головокружение, обморок, а также поражение печени и кишечника", — сказал Ананьев.

Помимо семейства молочайных, по его словам, опасны растения семейства ароидных. К последним относятся монстера, антуриум и диффенбахия. Все они содержат ядовитый сок. Есть риск получить ожоги даже при пересадке растений, а при попадании их частей в организм детей может произойти обильная рвота, слюноотделение и удушье, вплоть до летального исхода.

"Опасность может представлять даже безобидный на первый взгляд кактус. Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы", - отметил эксперт.

Перед покупкой растения следует побольше узнать о нем. От содержания опасных растений в доме следует отказаться, либо переставить их в труднодоступное для ребенка место. При попадании вредного вещества в организм нужно как можно быстрее вызвать врача, заключил Ананьев.

