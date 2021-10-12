Ученые объяснили, почему зубы мудрости прорезываются так поздно

У Homo sapiens третьи моляры (зубы мудрости) прорезываются в гораздо более старшем возрасте, чем у других гоминид, и до сих пор это представляло собой биологическую загадку. Чтобы ее разрешить, антропологи из Университета Аризоны (США), статья которых опубликована в журнале Science Advances, создали объемные биомеханические модели черепов различных видов приматов, от лемуров до горилл и человека. Ученые тщательно изучили и сравнили, какие изменения происходят с возрастом во всех элементах жевательного аппарата приматов.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ключевую роль в том, когда именно прорезываются самые крайние зубы в челюстной дуге, играет тонкая координация между размером лицевой части черепа, в первую очередь длиной нижней челюсти, и механикой жевательных мышц. Зубы мудрости появляются только в тот момент, когда во рту формируется безопасное с механической точки зрения пространство, позволяющее не травмировать височно-челюстной сустав при пережевывании пищи.

У видов с быстро растущей и длинной от природы нижней челюстью, что связано с выступающей вперед лицевой частью черепа, оптимальные условия для третьих моляров появляются уже в раннем возрасте. Чего нельзя сказать о дольше живущих и гораздо более неспешно развивающихся Homo sapiens. Нижние челюсти у человека растут медленнее, и они в целом более короткие, чем у других приматов, из-за плоского, вдвинутого в череп лица. Эти факторы в своей комбинации и приводят к тому, что безопасные условия для прорезывания зубов мудрости у человека формируются значительно позже, пришли к выводу ученые.



