ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Женщина в отчаянии: "Что это за воспитание?! Родители позволяют своим детям портить природу и еще и оправдывают их!"

“В выходные мы с моим спутником отправились в поход по тропам Южной Эстонии. Это была настоящая идиллия! Последние дни золотой осени так прекрасны и красочны, и если в Таллинне большая часть листьев уже опала, то в Южной Эстонии… Просто ходишь и диву даешься! Но я хотела поговорить не об этом.

По пути мы зашли посмотреть на одно из обнажений песчаника, и одновременно с нами там оказалась семья с четырьмя детьми. Безусловно, это очень здорово, когда семья проводит выходные на природе, но… Двое старших детей колотили по песчанику палками, бросались камнями и выбивали из песчаника ногами мелкие осколки. Какое-то время мы с партнером ждали, пока родители сделают замечание, но безрезультатно. Затем мой спутник обратил внимание родителей на то, что вытворяют их дети, уточнив что так не стоит вести себя на природе.

Однако в ответ на наш довольно вежливый комментарий мать семьи огрызнулась, что каждый воспитывает детей по-своему, а дети должны радоваться детству!

Трудно запретить что-то незнакомым детям, особенно когда рядом с ними родители, которые так ко всему относятся. Этот случай привел нас в полное замешательство, и горький осадок остался до конца дня.

Зачем воспитывать в детях полную вседозволенность по отношению к природе? Более того, “отличный” пример подавал и сам отец семьи — он курил и бросал окурки на землю, хотя на стоянке, совсем неподалеку, стояла мусорная урна…”