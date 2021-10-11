Как научить девочек поддерживать друг друга, а не соперничать (и зачем)

Вот, что говорит бизнес-лидер и профессиональная баскетболистка Донна Орендер: “К сожалению, на протяжении многих лет нам сообщалось, что для женщин меньше мест — ресурсы ограничены”.

Недавнее исследование , проведенное организацией Plan International USA, показало, что 30 процентов девочек-подростков считают, что у них меньше возможностей для продвижения в школе, чем у мальчиков, особенно когда речь идет о спорте и руководящих должностях. Получается, они думают, что если упустят шанс сейчас, то не получат его больше никогда.

Одна из причин, по которой девушки конкурируют, заключается в том, что они боятся упустить возможности: «теория дефицита учит девушек тому, что с человеком может случиться лишь ограниченное количество хороших вещей, — говорит Миллер, — это может заставить их поверить, что и их собственный успех также будет ограничен».

Так, профессиональная школьная консультантка Филлис Фагелл поговорила с различными экспертами для своей статьи в Washington Post, чтобы выяснить, почему девочки склонны видеть друг в друге соперниц и как родители могут научить их, напротив, не соперничать, а дружить.

При этом нужно, чтобы девушки поняли, главное — это не только стать сильными и уверенными, но и научиться объединяться, подбадривать и поддерживать друг друга. И таким образом они смогут все вместе прийти к успеху!

Вот, что рассказала эксперт по позитивной психологии и автор книги Getting Grit Кэролайн Адамс Миллер: когда она на своих выступлениях спрашивает коллег-женщин, ощущают ли они постоянную борьбу за выживание не только с мужчинами, но и с другими женщинами, “руки поднимает не просто половина комнаты — об этом говорят 100 процентов женщин”.

В действительности же, поддержка женского окружения может принести куда больше пользы. Почему девочкам, девушкам и женщинам полезнее дружить, а не конкурировать, объясняют психологи.

Если почитать комментарии в социальных сетях под постами, связанными с домашним насилием, станет ясно: женщины способны с остервенением осуждать жертву самых неадекватных и жестоких побоев. Также достается уставшим матерям, женщинам, переживающим депрессию, тем, кто не избавился от веса, набранного за время беременности, тем, кто не сделал карьеру, либо, наоборот, слишком активно занимается работой — всех причин для осуждения не перечислить.



Важный шаг — укрепить в девочке уверенность в себе, которая, как правило, значительно снижается в подростковом возрасте. Ведь именно уверенные в себе девушки чаще воспринимают ровесниц как союзников, а не как угрозу. Один из способов сделать это — побудить девочек активнее использовать язык тела, — говорит социальный психолог Эми Кадди. По ее наблюдениям, девочки часто проявляют смущение и стараются привлекать к себе меньше внимания в средней школе — а зря!

Кадди объясняет, что «чувство бессилия может быть действительно опасным — ведь оно мешает распознать того, кому можно доверять». В то время как «чувство силы делает нас более оптимистичными, счастливыми, уверенными и готовыми идти на риск».

Поэтому, когда вы видите, как девочка горбится, сутулится или иным образом старается занимать меньшее пространство, спросите ее: “Что ты чувствуешь, когда так сидишь?”. Изображения уверенных в себе девушек и женщин, наполненных силой, также могут помочь укрепить посыл о языке тела. Когда Кадди пошла на Уолл-стрит посмотреть на скульптуру “Бесстрашная девочка” — это девчонка, стоящая с расставленными ногами и с руками на бедрах и отважно смотрящая на быка, — она заметила, что “вокруг стояло, вероятно, 60 девушек, и было ясно: им эта скульптура очень нравится”.

Также важно, чтобы родители учили своих детей ценить личное мастерство и успехи, а не сравнивать себя постоянно с другими. Например, если девочка бегунья, то вместо того, чтобы спрашивать “бежала ли она дальше или быстрее других”, можно спросить “бежала ли она дальше или быстрее, чем вчера”.

“Вы можете быть конкурентоспособными, не соревнуясь при этом с другими”, — напоминает Элли Райли, старший вице-президент организации Girls on the Run. Более того, общение девушек в команде — не обязательно спортивной, а любой группе, объединенной общей целью — помогает им научиться вкладываться в успех друг друга и поддерживать.



«В театре вы должны сделать все возможное для представления, а в марширующем оркестре вы должны верить, что человек рядом с вами не толкнет вас», — объясняет консультант Джон Гордон, автор книги The Power of a Positive Team. — Суть в том, чтобы быть лучше друг для друга — никто не достигает величия в отрыве от общества».