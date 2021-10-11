Как научить девочек поддерживать друг друга, а не соперничать (и зачем)(2)
Если почитать комментарии в социальных сетях под постами, связанными с домашним насилием, станет ясно: женщины способны с остервенением осуждать жертву самых неадекватных и жестоких побоев. Также достается уставшим матерям, женщинам, переживающим депрессию, тем, кто не избавился от веса, набранного за время беременности, тем, кто не сделал карьеру, либо, наоборот, слишком активно занимается работой — всех причин для осуждения не перечислить.
В действительности же, поддержка женского окружения может принести куда больше пользы. Почему девочкам, девушкам и женщинам полезнее дружить, а не конкурировать, объясняют психологи.
Вот, что рассказала эксперт по позитивной психологии и автор книги Getting Grit Кэролайн Адамс Миллер: когда она на своих выступлениях спрашивает коллег-женщин, ощущают ли они постоянную борьбу за выживание не только с мужчинами, но и с другими женщинами, “руки поднимает не просто половина комнаты — об этом говорят 100 процентов женщин”.
При этом нужно, чтобы девушки поняли, главное — это не только стать сильными и уверенными, но и научиться объединяться, подбадривать и поддерживать друг друга. И таким образом они смогут все вместе прийти к успеху!
Так, профессиональная школьная консультантка Филлис Фагелл поговорила с различными экспертами для своей статьи в Washington Post, чтобы выяснить, почему девочки склонны видеть друг в друге соперниц и как родители могут научить их, напротив, не соперничать, а дружить.
Недавнее исследование, проведенное организацией Plan International USA, показало, что 30 процентов девочек-подростков считают, что у них меньше возможностей для продвижения в школе, чем у мальчиков, особенно когда речь идет о спорте и руководящих должностях. Получается, они думают, что если упустят шанс сейчас, то не получат его больше никогда.
Вот, что говорит бизнес-лидер и профессиональная баскетболистка Донна Орендер: “К сожалению, на протяжении многих лет нам сообщалось, что для женщин меньше мест — ресурсы ограничены”.
Так что же могут сделать родители и педагоги, чтобы помочь девочкам?
Важный шаг — укрепить в девочке уверенность в себе, которая, как правило, значительно снижается в подростковом возрасте. Ведь именно уверенные в себе девушки чаще воспринимают ровесниц как союзников, а не как угрозу. Один из способов сделать это — побудить девочек активнее использовать язык тела, — говорит социальный психолог Эми Кадди. По ее наблюдениям, девочки часто проявляют смущение и стараются привлекать к себе меньше внимания в средней школе — а зря!
Поэтому, когда вы видите, как девочка горбится, сутулится или иным образом старается занимать меньшее пространство, спросите ее: “Что ты чувствуешь, когда так сидишь?”. Изображения уверенных в себе девушек и женщин, наполненных силой, также могут помочь укрепить посыл о языке тела. Когда Кадди пошла на Уолл-стрит посмотреть на скульптуру “Бесстрашная девочка” — это девчонка, стоящая с расставленными ногами и с руками на бедрах и отважно смотрящая на быка, — она заметила, что “вокруг стояло, вероятно, 60 девушек, и было ясно: им эта скульптура очень нравится”.
Также важно, чтобы родители учили своих детей ценить личное мастерство и успехи, а не сравнивать себя постоянно с другими. Например, если девочка бегунья, то вместо того, чтобы спрашивать “бежала ли она дальше или быстрее других”, можно спросить “бежала ли она дальше или быстрее, чем вчера”.
Конечно, конкуренция может также принести пользу девушкам и помочь им укрепить уверенность в себе и напористость, но только если они знают уважительный способ конкурировать. Поощряйте девочек делать все возможное в ситуации соревнования, но подчеркивайте важность уважительных и эмпатичных отношений. В этой части эксперты рекомендуют знакомить девушек с сильными, но добрыми женскими персонажами в кино, книгах и историях из медиа.
Еще один способ, с помощью которого девочки могут поддерживать друг друга, это социальные сети. Опросы показали: многие девушки считают, что общество больше всего ценит их внешность, и этот момент часто доводится до абсурда в социальных сетях. Миллер призывает изменить эту тенденцию, отмечая в социальных сетях достижения друг друга.
Позитивные взаимоотношения не должны ограничиваться сверстниками: профессиональная баскетболистка Донна Орендер регулярно объединяет подростков со старшими наставниками, включая женщин в возрасте 65 лет и старше, чтобы показать им, что каждый иногда нуждается в помощи — и что они могут быть как помощниками, так и теми, кому помогают.
Но когда позитивная коммуникация налаживается среди девочек схожего возраста, результаты действительно потрясают. Эшли Экштейн, которая озвучила Асоку Тано из “Звездных войн”, вспоминает, как ровесники смеялись над ней, когда в пятом классе она начала выступать на сцене. Но в этом году она взяла свою племянницу на Лидерский саммит для девушек и увидела совершенно иную ситуацию. “Приветствия, объятия — это было круто до мурашек”, — вспоминает она. — Что-то очень правильное происходило в этой комнате, полной уверенных в себе девушек, каждая из которых четко знала, как добиться успеха самой и подбодрить подруг”.