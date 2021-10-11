11.10.2021, 17:36
"Дети просто выключаются". С чем столкнулись школы и школьники после долгого "домоседства"
Photo by olia danilevich from Pexels
Низкие темпы вакцинации и появление новых форм вируса Covid-19 не дают надежд на скорое возвращение к нормальной жизни. Если верить правительству, школы — наш последний бастион, и детей отправят на удаленку в самом крайнем случае. Однако и нынешнее возвращение к очной форме обучения вскрыло целый пласт проблем, возникших из-за дистанционного образования. И это не только отставание от программы, но и трудности с "обратной адаптацией", пишет rus.delfi.lv.