Я – мама
11.10.2021, 17:36

"Дети просто выключаются". С чем столкнулись школы и школьники после долгого "домоседства"

 
Photo by olia danilevich from Pexels
Низкие темпы вакцинации и появление новых форм вируса Covid-19 не дают надежд на скорое возвращение к нормальной жизни. Если верить правительству, школы — наш последний бастион, и детей отправят на удаленку в самом крайнем случае. Однако и нынешнее возвращение к очной форме обучения вскрыло целый пласт проблем, возникших из-за дистанционного образования. И это не только отставание от программы, но и трудности с "обратной адаптацией", пишет rus.delfi.lv.

У одних детей пропала мотивация учиться. У других есть серьезные пробелы в знаниях — и дети это сами понимают. Из-за этого они чувствуют себя неуспешными, зарождается заниженная самооценка. Многие за прошлый год привыкли к свободному режиму и доступным подсказкам: во время урока они всегда могли быстро “загуглить” информацию или попросить помощи в мессенджерах у одноклассников — и выдать это учителю в качестве ответа. При очном обучении такое невозможно.

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