"Дети просто выключаются". С чем столкнулись школы и школьники после долгого "домоседства"

У одних детей пропала мотивация учиться. У других есть серьезные пробелы в знаниях — и дети это сами понимают. Из-за этого они чувствуют себя неуспешными, зарождается заниженная самооценка. Многие за прошлый год привыкли к свободному режиму и доступным подсказкам: во время урока они всегда могли быстро “загуглить” информацию или попросить помощи в мессенджерах у одноклассников — и выдать это учителю в качестве ответа. При очном обучении такое невозможно.