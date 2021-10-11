Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Овен. На этой неделе Овнам удастся улучшить отношения с родственниками. Сатурн поможет поскорее забыть обо всех неурядицах и проблемах. В целом эту неделю Овнам лучше проводить рядом с теми, кто им дорог. Длительное уединение не пойдет им на пользу. Яркие и позитивные эмоции этого периода останутся в памяти на очень долгий срок. Нужно фокусироваться только на позитивных изменениях, даже если будет происходить что-то не самое приятное.

Телец. Планеты и звезды сильно изменят жизнь Тельцов, причем преимущественно в лучшую сторону. Да, на пути им будут встречаться странные и заносчивые люди, но негативные эмоции всегда можно превратить в положительную энергию. В любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Умение находить эту каплю как раз и является главным отличием позитивных и успешных людей от тех, кто постоянно терпит неудачи. Также эта неделя прекрасно подходит для смены обстановки. Настало время отправляться в путешествия, делать ремонт и переставлять мебель в доме.

Близнецы. У Близнецов на этой неделе будет очень много удачи и новых возможностей, но периодически эти люди могут испытывать недостаток энергии. Чтобы этого не происходило, стоит опасаться повседневных действий, лишающих нас сил. Это хорошее время для финансовых вложений и дорогостоящих покупок, но лучше не забывать об осторожности. Также астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не менять приоритеты. В эти семь дней представители данного Знака смогут достичь поставленных ранее задач. Не нужно бояться преград.