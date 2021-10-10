10 "тихих" симптомов депрессии, которую пора лечить

“Я впала в депрессию”. Почти все мы произносили что-то похожее, но есть большая разница между чувством грусти и реальным депрессивным расстройством. Первое, каким бы тяжелым ни было, преходяще, второе — является медицинским состоянием с довольно специфическими характеристиками.

Согласно исследованиям, серьезные депрессивные расстройства и клиническая депрессия характеризуются продолжительным чувством подавленности, беспокойства, пустоты, безразличия к жизни и многими другими признаками. Среди взрослых людей депрессия так или иначе затрагивает 6,7%, и женщины страдают чаще, чем мужчины.

Существуют различные типы депрессии. Некоторые возникают как ответ на определенные переживания — это послеродовая депрессия, реактивная (как ответ травму или горе) и сезонное аффективное расстройство (обычно проявляется в зимние месяцы). Другие имеют особую симптоматическую картину, например, хроническое депрессивное расстройство, которое длится два года или дольше.

Вероятно, вы знаете эти симптомы: проблемы со сном, падение интереса к общению, постоянная грусть и негативные мысли. Но есть и другие, менее очевидные признаки заболевания.

1. Вы раздражительнее обычного

Вещи, которые обычно вас не беспокоили, внезапно вызывают сильное раздражение, а настроение резко меняется без особого повода. Повышенная раздражительность является распространенным симптомом депрессии, но часто упускается из виду. Сострадать сердитым людям сложнее, поэтому сложнее и определить, что это может быть признаком заболевания.

2. Вы чувствуете сильную ностальгию

Совершенно нормально время от времени вспоминать старые добрые времена, но тосковать по прошлому — не совсем то же самое. Люди с депрессией нередко используют ностальгию как механизм выживания в сложные периоды жизни после травмы или потери.

3. У вас запор

Не самая популярная тема для обсуждения, но деваться некуда: исследования показывают, что запор и депрессия связаны. У 33% участников, страдающих запорами, были признаки серьезного депрессивного расстройства. Если вы столкнулись с подобной неприятностью, поговорите с врачом о возможной депрессии.

4. Вы тревожитесь, если нечем себя занять