Почему после 110 лет ваши шансы умереть составляют 50:50?

Сейчас рекордсменкой-долгожительницей считается француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

Несмотря на разговоры о возможном подлоге (ох уж эти старики-завистники), эксперты в 2019 году на основе неоспоримых фактов подтвердили ее возраст.

Пока что дотянуться до такого не удавалось никому (ближайшей претендентке, японке Канэ Танаке, 118 лет, и она весьма бодра для своего возраста).

Впрочем, как вытекает из нового исследования (его результаты опубликованы в издании Royal Society Open Science), теоретически максимального предела-то и нет, даже если шансы стать супердолгожителем и исчезающе малы.

Как говорят ученые, хотя с возрастом риск смерти в целом увеличивается (ну кто бы мог подумать!), наступает момент, когда он выравнивается и далее сохраняется постоянным, то есть с каждым новым годом составляет 50 на 50 (то ли умрете, то ли нет).

“После 110 каждый прожитый год — это как монетка ляжет, орел или решка, — объясняет автор исследования, профессор статистики Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Энтони Дэвисон. — Орел — повезло, проживете до следующего дня рождения, ну а решка — значит, не доживете до него”.

Прежде чем прийти к таким выводам, швейцарские ученые тщательно проанализировали недавно ставшую доступной Международную базу данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о 1 100 супердолгожителях из 13 стран. Они подразделяются на супердолгожителей (дотянувших до 110) и полу-супердолгожителей (это те, кому удалось достичь 105-летнего рубежа).

Дополнительно была изучены итальянские статистические данные в период с 2009-го по 2015 год, куда заносились данные обо все людях, которым перевалило за 105 лет.

“Любое исследование сверхдолголетия, будь то в биологических или статистических целях, предусматривает определенную степень экстраполяции, — отмечает Дэвисон. — Мы смогли доказать, что если бы лимит существовал, мы бы смогли его вычислить, но его нет”.