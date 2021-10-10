10.10.2021, 14:48
Чем опасны фотосессии в осенних листьях?
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Фотосессии в осенних листьях то и дело мелькают во всех социальных сетях. Фотографы и желающие заполучить серию снимков в осенней листве буквально атакуют парки и скверы. Однако фотосессии в осенних листьях могут навредить здоровью, пишет сайт "Летидор".
На листьях может оказаться опасный грибок и плесень. Перед тем, как делать фотографии, нужно проверить, не начался ли процесс гниения, сухая ли листва.
“Листва, которая уже долго лежит, приобретает неприятный запах. В ней развиваются грибки, и она может быть опасна. Эти микроорганизмы могут спровоцировать острый ринит, обострить аллергию, вызвать вспышку аллергии. Также возможно воспаление носовых пазух”, — рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев в интервью изданию “Слово и дело”.
Также врач напомнил о том, что даже листья без признаков гниения могут быть просто грязными. А лучшими для фотосессий он считает крупные листья клена.