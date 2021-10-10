Эйфория от марафона. Зачем люди бегают на длинные дистанции?

Конечно, некоторых беспокоит, не причинят ли их организму вреда суровые тренировки и выматывающие соревнования, особенно если ты плохо подготовлен. Но, похоже, плюсы для здоровья с лихвой перевешивают риски, когда подготовка ведется по правилам.

И несмотря на всё это, число участников марафонских забегов в США, например, выросло с 1980 года на 255%, количество заявок на участие в Лондонском марафоне растет с каждым годом (сейчас их подают почти четверть миллиона бегунов, в то время как мест только 50 тыс.)

Подавляющее большинство бегущих марафон не рассчитывает на олимпийские медали или на то, что их имя будет увековечено в книгах по спортивной истории. При этом одни только тренировки отнимают массу времени, энергии и сил, а сам забег мучителен даже для чемпионов.

Кроме того, сейчас мы гораздо больше понимаем о феномене бега на длинные дистанции с научной точки зрения — от влияния на здоровье до психологической мотивации.

В первом спортивном марафоне на Олимпиаде в Афинах в 1896 году участвовали 17 атлетов. Победитель тогда преодолел 42-километровую дистанцию за 2:58:50 — сегодня этот результат выглядит весьма приличным, но почти на час хуже, чем у самых быстрых марафонцев современности.

Что же это за тяга такая к страданиям на 42-километровой дистанции?

В Пекинском марафоне 31 октября, как ожидается, примут участие 30 тыс. человек. Допущены будут только прошедшие вакцинацию бегуны, которым, кроме того, непосредственно перед забегом предстоит сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В первые выходные октября в Лондоне снова прошел традиционный марафон . В прошлом году он проводился в виртуальном режиме из-за пандемии, но в этом в нем приняли участие более 40 тыс. бегунов, сдавших тест на коронавирус. Еще около 40 тыс. человек участвовали в удаленном формате — они бежали марафонскую дистанцию по своему маршруту, используя специальное приложение.

А Кайли Беннет, младшему преподавателю из Гарвардского университета, марафоны помогают преодолевать эпилепсию. “В моей жизни бывали периоды, когда я чувствовала себя слишком плохо для любой физической активности. Поэтому каждый раз, когда я пересекаю линию финиша, я чувствую огромную благодарность за то, что мне это удалось сделать”, — говорит она.

Эллер, который преподает у неслышащих и слепых учеников, говорит: “Бегая марафоны по всему миру, я бросил вызов собственной жизни, осложненной барьерами в коммуникации с другими людьми. И сделал это для того, чтобы показать всем: даже люди с ограниченными физическими возможностями могут достигать многого. Для моих глухих ребятишек я стал образцом для подражания”.

Том Эллер, родившийся глухим, — марафонец из немецкого Эссена. На его счету уже 11 марафонов. Берлинский он пробежал в 2019 году за 2:47:11, что сделало его самым быстрым неслышащим марафонцем Германии.

“В других видах спорта вы такого не испытаете. В целом количество времени и степень усилий, вложенные в марафонский забег, не сравнимы ни с футбольным матчем, ни с партией в теннис. И тут единственный вопрос — сумеешь ли ты заставить себя пройти через этот ад”.

Житель Нью-Йорка Мэтт Хафф, автор двух книг о марафоне и марафонцах, который в этом году пробежал в Берлине свой девятый марафон, говорит, что его страсть к бегу “напрямую связана с тем, что я фанат отсроченного удовлетворения”. “При пересечении финишной черты я испытываю чувство завершенности процесса, чувство достижения, и это заставляет меня вновь и вновь возвращаться на дистанцию”, — рассказывает он.

Например, марафоны сокращают возраст ваших артерий, а кроме того, похоже, улучшают когнитивные функции мозга и здоровье глаз (что продемонстрировало недавнее исследование ученых из Аугсбургского университета в Германии).

О потере лишнего веса и поддержании в порядке сердечно-сосудистой системы хорошо известно, однако исследования постоянно раскрывают все новые и новые плюсы бега на длинные дистанции.

Но в основном Беннет бегает потому, что это позволяет открывать культуру и узнавать людей из других стран. “Так я исследую мир, — объясняет она. — Я твердо верю в то, что один из лучших способов узнать новый город — пробежать в нем марафон”.

Впрочем, хотя у каждого бегуна — свои причины бегать марафон, есть несколько основных тенденций, общих для большинства.

Исследование ученых из польской Академии физического воспитания им. Ежи Кукучки (Ежи Кукучка — знаменитый польский альпинист, второй в мире покоритель всех восьмитысячников планеты, погиб в 1989 году в Гималаях) обнаружило, что марафон, который удалось пробежать и доказать себе, что ты это можешь, становится важным событием в жизни и может повлиять на дальнейшие достижения человека.

Полина Романова, журналистка Русской службы Би-би-си, пробежавшая неделю назад Лохнесский марафон в Шотландии: "42,2 километра обычно начинаются с очереди в туалет. Если повезло с погодой - можно спокойно жевать банан (углеводы), маршировать на месте (разминка) или подглядывать за подготовкой других. Если повезло не очень - помогает медитация и мусорные пакеты (на старте придется оставить все, в чем вы не планируете бежать). Из пакета можно сделать дождевик, проделав в нем отверстия для рук и ног. Если с первого раза соорудить приличный дождевик не вышло, можно попробовать во второй раз и добавить еще один слой целлофана - теплее будет.



Погода перестает быть проблемой километре на третьем, как и внезапно проявившиеся за час до старта фантомные боли - по крайней мере, до тех пор, пока они не станут реальными. Но до этого момента километров тридцать у вас еще есть.



По дороге помогает болтовня с незнакомцами - о ногах, о поэзии, о количестве пробеганных марафонов. Главное - к незнакомцам не привязываться, потому что рано или поздно они вас обгонят. Или отстанут.



Если удалось пробежать первые три четверти дистанции как по учебнику, то на последних километрах должны остаться силы прибавить скорость - и от внимания случайных людей вдоль дороги почувствовать себя не меньше чем олимпийцем.



Если по пути все силы растрачены - собрать в кулак, что осталось, и выдавить улыбку для фотографии на финише.



Еще советую посмотреть вокруг - и постараться сделать так, чтобы на памятном снимке вас не обгонял человек в костюме хот-дога".

Кэрис Иган-Виджер из Лундского университета (Швеция) обнаружила, что аспекты повседневной жизни существенным образом и весьма ощутимо, чуть ли не с зеркальной точностью отражаются в беге на марафонскую дистанцию. Во время бесед с ней бегуны в основном говорили о трех главных причинах, по которым они участвуют в марафонах: свобода, достижение и соревнование.

Однако Иган-Виджер указывает и на менее очевидную мотивацию: забеги на выносливость могут быть способом обрести определенный социальный статус.

То, что вы способны преодолеть сверхдлинную дистанцию, демонстрирует другим ваше здоровье, вашу эффективность и результативность, подчеркивает ученый, — словно вы создаете свой личный бренд.

Эффект от этого только усиливается, если вы пользуетесь приложениями для увлеченных фитнесом, где можно делиться своими достижениями.

Это, по-видимому, согласуется с исследованиями Дженны Гилкрист и ее коллег из Торонтского университета (Канада) о роли самоуважения или гордости для тренировок и забегов. Те, кто испытывал больше гордости по поводу своих результатов, прикладывали и больше усилий во время тренировок, тратили на них больше времени.



