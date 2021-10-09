ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мы решили развестись, и я чуть не умер”

Алексей, 41 год:



С женой я познакомился еще в школе. Нам было по 14 лет. Думаю, что это была банальная история школьной любви.

Конечно, нам было хорошо, как в кино. Бонус — она из богатой семьи, умная и красивая. После женитьбы мы были счастливы года три. Я с юности занимался бизнесом. Мне нравится чувство ответственности, нравится, когда я могу что-то контролировать.

Полагаю, что когда моя жена “подросла”, то стала не согласна с таким положением вещей. Она хотела быть самостоятельной, а я ее как бы немного “душил”.

У нас родились двое сыновей. Надо признать, что дети у нас появились скорее потому, что мы стали чувствовать: наши отношения меняются, мы отдаляемся друг от друга. Рождение сыновей немного сблизило вновь, но чисто в бытовом каком-то смысле.

Не могу сказать, что у нас были скандалы или были какие-то претензии друг к другу. Просто из влюбленной пары мы превратились в друзей или даже приятелей, которые не сильно друг другу интересны. На развод предложила подать жена. Она просто произнесла эти слова: “Надо разойтись”. Мы оба это понимали, но не представляли, как можно жить друг без друга после 11 лет совместной жизни. Какое-то время мы не общались, а сейчас мы в дружеских отношениях. Я вижусь с детьми и даже езжу с ними в отпуск (без бывшей жены).



Думаю, самый тяжелый момент развода — это признаться себе, что все закончилось. Принять то, что никто тебе не принадлежит, что люди могут меняться. Что ты не можешь это контролировать.



Вообще чувство собственничества, привычки и страх одиночества — это серьезные факторы, которые держат с человеком, хотя ты его уже и любишь-то по-другому. Сейчас прошло много времени, у меня больше не было серьезных отношений, а бывшая жена снова вышла замуж. Я вижу сейчас, что она вполне счастлива, и даже рад за нее, хотя раньше почувствовал бы только горечь, да и уязвленное самолюбие никто не отменял.

Наталья, 34 года:



С моим бывшем мужем мы познакомились в компании общих друзей. Нас очень быстро сблизили общие интересы: спорт, путешествия, активный образ жизни.