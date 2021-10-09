ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мы решили развестись, и я чуть не умер”(2)
Алексей, 41 год:
С женой я познакомился еще в школе. Нам было по 14 лет. Думаю, что это была банальная история школьной любви.
Конечно, нам было хорошо, как в кино. Бонус — она из богатой семьи, умная и красивая. После женитьбы мы были счастливы года три. Я с юности занимался бизнесом. Мне нравится чувство ответственности, нравится, когда я могу что-то контролировать.
Полагаю, что когда моя жена “подросла”, то стала не согласна с таким положением вещей. Она хотела быть самостоятельной, а я ее как бы немного “душил”.
У нас родились двое сыновей. Надо признать, что дети у нас появились скорее потому, что мы стали чувствовать: наши отношения меняются, мы отдаляемся друг от друга. Рождение сыновей немного сблизило вновь, но чисто в бытовом каком-то смысле.
Вообще чувство собственничества, привычки и страх одиночества — это серьезные факторы, которые держат с человеком, хотя ты его уже и любишь-то по-другому. Сейчас прошло много времени, у меня больше не было серьезных отношений, а бывшая жена снова вышла замуж. Я вижу сейчас, что она вполне счастлива, и даже рад за нее, хотя раньше почувствовал бы только горечь, да и уязвленное самолюбие никто не отменял.
Наталья, 34 года:
С моим бывшем мужем мы познакомились в компании общих друзей. Нас очень быстро сблизили общие интересы: спорт, путешествия, активный образ жизни.
Вообще отношения развивались очень стремительно. Через месяц после знакомства мы уже поехали вместе в Таиланд, а по приезду — съехались. Мы прожили в браке пять лет. Я считаю, что это не очень много.
Главная проблема, которая нас развела, — секс. Моему мужу его надо было очень много. Я не могу сказать, что это какое-то расстройство, скорее, просто разные темпераменты. Наверное, люди не думают о подобном, когда влюбляются. Это осознается через какое-то время, когда проходит этап окрыленной влюбленности.
У нас были довольно честные отношения. В какой-то момент мы сели и поговорили. Пришли к мнению, что ему все время хочется, а мне хочется редко. Дальше началась немножко стремная история: он стал думать, как ему перестать испытывать желание, а я — разобраться, что же со мной не так, раз я не хочу так много. Отношения начали портиться. Возникли взаимные претензии и подколки. Мы оба ходили с чувством вины, которое навязали сами себе.
Сейчас я уже понимаю, что мы оба ошиблись: привыкли друг к другу настолько, что хотели сохранить отношения во что бы то ни стало. У нас были эксперименты с отношениями на стороне, причем мы оба знали об этом. Тогда это казалось решением проблемы, а сейчас я понимаю: это просто какой-то бред был лихорадочный. Когда ты понимаешь, что тонешь, и тупо хватаешься за воздух руками.
Главная проблема развода — то, что ты боишься остаться один. Увы, это так. Ты не можешь отпустить человека, поскольку тебе страшно: что я буду делать? Кто меня будет обнимать? Кому я такая нужна? Нам обоим развод дался очень тяжело. Мы расставались очень долго. Но на самом деле, спустя время, могу сказать, что он пошел на пользу нам обоим.
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Руслан Хамитов, психолог, гештальт-терапевт:
Развод является сильным стрессом. То, что было фундаментом как материальной, так и эмоциональной жизни, после развода перестает быть таковым. Это требует от человека значительной психологической и материальной перестройки своей жизни.
Фундамент мог быть плох или хорош в глазах человека, но все-таки был фундаментом. Теперь же, после развода, человеку требуются новые опоры. Требуется по-новому распорядиться высвободившимся психологическим и временным пространством, которое раньше посвящалось супружеским отношениям.
Чтобы разумно распорядиться открывшимися возможностями, важно не торопиться. Не торопиться заткнуть вакуум в душе новыми отношениями. Не торопиться что-то кардинально менять в материальной жизни, если того не требуют обстоятельства, а если и требуют — поискать возможность отсрочки. Нужно время, чтобы осмотреться и сориентироваться в новой реальности.
Немаловажным, но часто избегаемым аспектом является процесс завершения отношений с бывшим супругом. Формальный развод не означает, что между вами на самом деле все кончено. Очень часто разведенные люди не могут до конца отпустить своего бывшего партнера до самого конца жизни. Остаются эмоциональные узелки, обиды и претензии, вина, стыд, гнев, а порой и удержанная благодарность. В этих связях и узелках консервируется энергия жизни человека, а она бы очень пригодилась ему для новых задач, свершений и отношений.
Поскольку культуры качественного завершения отношений в нашем обществе почти нет, этот этап лучше проходить в сопровождении психолога. Важно разобраться во всех чувствах и экологично пережить их. Стоит тщательно проанализировать собственную роль в формировании и поддержании отношений, которые в конечном счете распались. Найти способы иначе выстраивать новые. Если этого не сделать, то велик риск повторить неосознанный сценарий в следующих отношениях — наступить на те же грабли, как это обычно называется.