Вместо пластики! 4 эффективных омолаживающих упражнения для лица

Этот комплекс упражнений разработала японка Фумико Такацу. "Я подумала, - говорит она, - если я каждый день на занятиях йогой тренирую мышцы тела, то почему бы не тренировать и мышцы лица?". Так родилась ее авторская программа йоги для лица Face Yoga Method.

Для выполнения четырех базовых упражнений не нужен коврик, специальная одежда или знание сложных дыхательных техник и асан. Все, что требуется - чистое лицо, зеркало и несколько минут свободного времени.

Как это работает? Точно так же, как и во время классической йоги. Мы разминаем и напрягаем мышцы, чтобы подтянуть их и обеспечить четкость линий. Такацу уверяет: "Я начала заниматься этой гимнастикой после травмы, когда мое лицо стало несимметричным. Спустя несколько месяцев я получила впечатляющий результат: морщины разгладились, а овал лица значительно подтянулся".

Фумико Такацу рекомендует выполнять эти "асаны" каждый вечер после очищения, но перед нанесением сыворотки и крема. Так вы разогреете кожу и она будет лучше воспринимать ухаживающие компоненты в средствах.

Разглаживаем лоб



Упражнение расслабит мышцы на лбу и снимет напряжение, тем самым предотвращая появление морщин.

Сожмите руки в кулаки. Костяшки указательного и среднего пальцев поместите в центр лба и надавите. Не ослабляя давления, разводите кулаки к вискам. Слегка надавите костяшками пальцев на виски. Повторите четыре раза.

Подтягиваем шею



Упражнение предотвратит появление двойного подбородка и потерю четких контуров овала лица.

Сложите губы трубочкой, затем потяните их вправо. Почувствуйте натяжение в левой щеке. Поверните голову вправо, приподняв подбородок на 45 градусов. Почувствуйте натяжение с левой стороны шеи. Держите позу в течение трех секунд. Повторите. Затем проделайте все то же в левую сторону.

Разглаживаем носогубные складки