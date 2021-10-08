У каждого пятого молодого человека в мире есть проблемы с психикой

Главная причина — пандемия коронавируса, локдауны и экономические проблемы в семьях на фоне этих событий. Из-за происходящего в мире молодые люди испытывают страх и неуверенность в завтрашнем дне, из-за чего и появляются расстройства.

“Это были сложные 18 месяцев, когда дети оказались в новой реальности: без друзей, уроков и увлечений. А, главное, никто не знал, что же будет дальше”, — заявила исполнительный директор UNICEF, Генриетта Форе.

В год приблизительно 45 000 подростков заканчивают жизнь самоубийством. Это пятая причина в мире смертности детей в возрасте 10-19 лет. Депрессия, тревожные расстройства, биполярное расстройство, пищевые расстройства — вот основные проблемы, от которых страдают подростки.

При этом, государственные траты на психическое здоровье мизерны даже в развитых странах. Призывает правительства государства обратить на проблему, ведь подростки зачастую не могут справиться с психическими расстройствами самостоятельно.