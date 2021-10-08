08.10.2021, 08:25
Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19(3)
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Для мужчины, который перенес коронавирус, оптимальнее всего зачать ребенка через три месяца после болезни, сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.
“Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного”, — ответил Пушкарь на вопрос, через какое время после вакцинации и болезни мужчина может зачать ребенка.
Пушкарь заявил, что COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцина никакого отрицательного влияния не дает.
“Плохо. Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму”, — сказал Дмитрий Пушкарь на вопрос, как коронавирус влияет на мужское здоровье.