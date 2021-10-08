Врач назвал оптимальный срок для зачатия ребенка после COVID-19

“Мы считаем, что три месяца оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного”, — ответил Пушкарь на вопрос, через какое время после вакцинации и болезни мужчина может зачать ребенка.

Пушкарь заявил, что COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцина никакого отрицательного влияния не дает.

“Плохо. Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму”, — сказал Дмитрий Пушкарь на вопрос, как коронавирус влияет на мужское здоровье.