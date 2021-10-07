Актриса Кира Найтли: “Хватит превозносить отцов, выполняющих обычные родительские обязанности!”

Мама двоих детей и известная актриса Кира Найтли много раз слышала старый, как право женщины работать и зарабатывать, вопрос: “Как вы совмещаете работу и материнство?” При этом отца вышеупомянутых детей, Джеймса Райтона, никто не спрашивает: “А с кем останутся девочки?”

И это беспокоит Киру, потому что отцы — это не няньки и не помощники, они точно такие же родители, как и матери.

В своем интервью для HelloGiggles актриса указала на то, что отцы получают куда больше одобрения, чем матери, при выполнении базовых родительских обязанностей.

“В детском саду редко можно увидеть папу, и, когда люди видят, они говорят: „О, какой прекрасный отец! Посмотрите, он присматривает за своими собственными детьми!” Никто бы не сказал так про женщину”, - говорит Найтли.

Матери иногда чувствуют, что общество рассматривает их партнера-мужчину как героя, если он выполняет обычные родительские обязанности. В это же самое время мама, берущая на себя львиную долю заботы о детях, не получает никакого признания.

Кире Найтли бы хотелось, чтобы люди перестали хвалить отцов за выполнение самого минимума и ждали от мужчин, что они будут равноправными родителями. По мнению актрисы, разговоры о чувстве вины работающей матери тоже пора направить в другое русло, поскольку большинство отцов точно так же работает, и никто не спрашивает их, чувствуют ли они себя виноватыми за это.

«Почему мы не вовлекаем в подобные диалоги мужчин? — спрашивает Найтли. — Почему мы не ждем, что работающий мужчина будет заботиться о своих детях в той же мере, что его партнерша? Почему мы не предполагаем, что он тоже должен испытывать вину за то, что не проводит с детьми достаточно времени?»

Кира обеспокоена тем, что мам все еще спрашивают, как они совмещают уход за детьми и работу, а родителям-мужчинам таких вопросов никто не задает.

“Нам пора начать спрашивать у мужчин, какую часть домашних обязанностей по уходу за детьми они выполняют, и ждать, что они возьмут на себя свою долю ответственности, - сказала Найтли. - Мы ждем, что женщины будут включенными родителями, а мужчинам по какой-то причине разрешаем не напрягаться”.