Побывать в Италии, не выезжая из Эстонии – легко! Светский салон Art & Gourmet познакомит таллиннцев с итальянской культурой и гастрономией

У мероприятия La Dolce Vita будет два акцента. Во-первых, это познавательная дегустация четырех знаменитых блюд, которые могут многое рассказать о традициях Италии. Во-вторых, к каждому блюду подобрано совершенно необыкновенное prosecco, а сомелье Мария Люлль-Гизони в течение всего вечера будет рассказывать не только о винах и домах, но и поделится ингригующими историями, связанными с prosecco в бокалах знаменитостей.

“Когда я дегустировала меню, которое заявлено на 14 октября, я получила высшее гастрономическое удовольствие — мои рецепторы сходили с ума! Тогда я поняла, что именно этими ощущениями я хочу поделиться с гостями Art & Gourmet,“ — поделилась впечатлениями Анна Павлова, создатель светского салона.

О традиционных итальянских блюдах и культуре расскажет Елена Кручишина — ресторатор и владелица компании Benesca, которая уже более 20 лет занимается поставками деликатесов в вин в страны Балтии. Елена поделилась секретом ресторанного дела: “К созданию KAJAKAS мы подошли осознанно и с душой. Для приготовления блюд, мы используем только те продукты, которые нравятся нам и никогда не идём на компромисс. Нет ничего сложнее, чем идеально приготовить простое блюдо и только, когда пытаешься сделать что-то идеально, понимаешь, насколько это сложно, но дарит незабываемые вкусовые впечатления гостям.”

Узнать больше о мероприятии и забронировать места можно ЗДЕСЬ.