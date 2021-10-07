ТОП-10 продуктов для поддержки иммунитета от эстонского специалиста по питанию

Один из лучших источников цинка, который уменьшает окислительные повреждения и образование воспалительных цитокинов.Содержит витамин Е — он способствует укреплению иммунной системы и поддерживает здоровье кровеносных сосудов, антиоксидант. Не забывайте замачивать в теплой воде перед употреблением на 5-6 часов.

Квашеная капуста — замечательный источник витамина С, пробиотиков и питательных веществ, повышающих иммунитет. А клетчатка, которая в ней содержится, станет кормом для дружественной флоры кишечника.

Помогает бороться с вирусами и патогенной флорой, поэтому ее часто используют при воспалениях.Куркума улучшает аппетит, нормализует работу пищеварительной системы, почек и желчного пузыря. Антиоксидантный эффект куркумы настолько силен, что может предотвратить поражение печени токсинами.

Содержит рекордное количество витамина С и других витаминов. В дневной рекомендуемой порции содержится 279% витамина С и 220% бета-каротина от суточной нормы потребления. Перец содержит кверцетин, который предотвращает развитие многих хронических заболеваний, и другие антиоксиданты с сильным противовоспалительным действием.

Согласно исследованиям, имбирь может защитить от респираторных вирусов. Свежий имбирь предотвращает прикрепление респираторно-синцитиального вируса человека к клеткам верхних дыхательных путей и помогает избежать заражения. Также имбирь стимулирует выработку интерферона — антивирусного белка.

Наверное, самый знаменитый источник витамина С.D-лимонен, который содержится в кожуре лимона, способствует значительному снижению воспаления и уменьшает повреждения толстой кишки. Он активизирует ферменты, которые поддерживают процесс детоксикации в печени.

Всем известно, что иммунитет тесно связан с нашим пищеварением, а особенно с микрофлорой. Для укрепления иммунитета включите в свой рацион продукты, богатые витамином С, селеном, цинком, витамином D, омега-3, йодом и марганцем. Я собрала маленькую шпаргалку, которая поможет спокойно пережить сезон простуд. Эти продукты — важные суперфуды для поддержания иммунитета. Вы можете обогатить ими осенний рацион вашей семьи.

7. Костный бульон

Правильно приготовленный костный бульон содержит все аминокислоты и витамины группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также важные минералы.Способствует здоровому пищеварению и поддерживает слизистую кишечника. Содержащийся в нем глицин играет важную роль в процессах детоксикации печени. Он также способствует здоровью суставов, костей и кожи.

8. Дикая рыба северных морей или печень трески

Эти продукты богаты омега-3 и витамином D и А.Содержат много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Старайтесь есть рыбу северных морей 2-4 раза в неделю. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, она содержит минимальное количество токсичных металлов.

9. Чеснок

Чеснок содержит антиоксиданты, которые поддерживают защитные механизмы организма от окислительного повреждения. Важный нутриент, содержащийся в чесноке — аллицин. Это противовоспалительное, противогрибковое , протипаразитарное и поддерживающее иммунитет вещество. Есть исследования, подтверждающие противоопухолевое действие аллицина.

10. Шиповник

Эти красные ягоды невероятно полезны, они богаты витаминами В, Р, К, пектинами, каротином, дубильными веществами и органическими кислотами. А содержание витамина С в шиповнике примерно такое же, как и в черной смородине. Он помогает укрепить иммунную систему, повышая ее способность к борьбе с разного рода патогенными микроорганизмами, факторами. Кроме витамина С, в нем содержится витамины В, К, Е, РР, минералы фосфор, магний, кальций, железо, медь, а также эфирные масла, каротин, лимонная и яблочная кислоты. Этот состав способствует улучшению обмена веществ, а также очищает кровеносную систему.

! Важно, чтобы эти продукты были в рационе на постоянной основе и в достаточном количестве.⠀

Не забывайте про тёплые напитки, но без сахара. Сахар угнетает имунную систему! Добавляйте в чай имбирь, корицу, лимон

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Об авторе:





Татьяна Айзенштадт, практикующий нутрициолог (консультант по питанию) — специалист по превентивному образу жизни и рациону питания, занимаюсь снижением рисков, профилактикой и коррекцией состояний здоровья, а также компенсацией витаминно-минеральных дефицитов. Люблю тему ЗОЖ! Живу и дышу ею, вдохновляю, консультирую, делюсь тем, что знаю и опробовала на себе. Автор блога в Фейсбук ”ЗОЖ с Татьяна Айзенштадт” и сайта со вкусными и полезными рецептами Готовь, как Танюшка.

Мой подход основан на следующих убеждениях:

мы есть не только то, что мы едим, но и то, что мы усваиваем (в плане еды);

настоящие изменения возможны только через осознанные перемены, маленькими шажками;

во всем важен баланс, а в питании особенно: ”Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза”!

каждый человек уникален: только индивидуальный подход, основанный на понимании особенностей организма, образа жизни, может принести реальные длительные результаты.



Буду рада вам помочь!

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