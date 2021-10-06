06.10.2021, 14:06
ФОТО | Торжественный момент! Дочь Кейт Пентус-Розиманнус получила свидетельство о рождении(8)
Foto: Ilmar Saabas
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, у которой в начале августа родился первый ребенок — дочка, сообщила в Instagram, что девочка получила свидетельство о рождении.
“Ити торжественно получила свидетельство о рождении в ратуше”, — пишет Пентус-Розиманнус в своем Instagram. Дочь министра финансов Эстонии и Рейна Розиманнуса зовут Ити Лоретта.
Чета Розиманнус, которая вместе уже 22 года, объявила о рождении своего первого ребенка в начале августа. “Невозможно описать это невероятное счастье словами. Да здравствует жизнь!“ — радовались новоиспеченные родители. Кейт Пентус-Розиманнус взяла несколько недель на то, чтобы восстановиться и побыть с семьей после родов, но уже в начале сентября вернулась к работе.