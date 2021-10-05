ВИДЕО | Тонна умиления! Видеоролики про новорожденного малыша и щенка собирают миллионы просмотров

И все благодаря невероятно милому контенту — страничка, на которой выложено пока всего семь видео, но зато одно милей другого, посвящена дружбе между маленьким мальчиком и щенком золотистого ретривера (судя по всему, их зовут Форд и Палмер, а ролики, скорее всего, снимает и выкладывает мама ребенка).

Первое видео, занявшее второе место по популярности, демонстрирует, как щенок поудобнее устраивается в коляске, где лежит малыш, и засыпает, обхватив его лапкой. “Я получил друга”, — гласит подпись к ролику, собравшему почти пять с половиной миллионов просмотров.

Самым популярным на странице стало видео, на котором малыш и щенок мирно спят в одной колыбели.

“Мы наконец-то проспали восемь часов. Понадобилось два дня, чтобы добиться результата, но оно того стоило”, — подписала мама трогательный ролик, собравший более восьми миллионов просмотров. Пользователи умиляются дружбе малышей и предполагают, что она продлится долгие годы.