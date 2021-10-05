Я – мама
05.10.2021, 16:59

ВИДЕО | Смотрите, как это мило! Видеоролики про новорожденного малыша и щенка собирают миллионы просмотров

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Sarah Chai from Pexels
Аккаунт fordandpalmer появился в ТикТоке лишь 30 сентября, но уже набрал почти 26 тысяч подписчиков и более 3 миллионов лайков, пишет сайт Дети Mail.Ru.
@fordandpalmer

Post bath snuggles #puppiesoftiktok #babiesoftiktok #fordandpalmer #puppy #baby #sofreshandsoclean #puppylove #puppytiktok #babylove

♬ So Fresh, So Clean - OutKast

И все благодаря невероятно милому контенту — страничка, на которой выложено пока всего семь видео, но зато одно милей другого, посвящена дружбе между маленьким мальчиком и щенком золотистого ретривера (судя по всему, их зовут Форд и Палмер, а ролики, скорее всего, снимает и выкладывает мама ребенка).

@fordandpalmer

You’ve got a friend in me. ##Fordandpalmer ##goldenretriever ##puppiesoftiktok ##babiesoftiktok ##baby ##babyboy ##babies ##babylove

♬ You've Got a Friend In Me - Cavetown

Первое видео, занявшее второе место по популярности, демонстрирует, как щенок поудобнее устраивается в коляске, где лежит малыш, и засыпает, обхватив его лапкой. “Я получил друга”, — гласит подпись к ролику, собравшему почти пять с половиной миллионов просмотров.

Самым популярным на странице стало видео, на котором малыш и щенок мирно спят в одной колыбели.

@fordandpalmer

We finally got 8 hours of sleep……. It only took 2 days to get but whatever! ##teamnosleep ##puppiesoftiktok ##sleepingbeauty ##babiesoftiktok

♬ In My Mind - Lyn Lapid

“Мы наконец-то проспали восемь часов. Понадобилось два дня, чтобы добиться результата, но оно того стоило”, — подписала мама трогательный ролик, собравший более восьми миллионов просмотров. Пользователи умиляются дружбе малышей и предполагают, что она продлится долгие годы.

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