ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Женщина негодует: "У многих эстонских мужчин отсутствует этот элементарный навык, и моя чаша терпения уже переполнена"

“Кто-нибудь еще обратил внимание на то, что происходит в последнее время на разных сайтах знакомств? А именно на то, насколько безграмотно иногда пишут эстонские мужчины! Я не говорю о небольших опечатках, они есть у всех, и это нормально, я говорю о полной безграмотности. Взрослые мужчины, совершенно не стесняясь, пишут так, как будто никогда не учили грамматику в школе…