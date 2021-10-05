ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Женщина негодует: "У многих эстонских мужчин отсутствует этот элементарный навык, и моя чаша терпения уже переполнена"(58)
“Кто-нибудь еще обратил внимание на то, что происходит в последнее время на разных сайтах знакомств? А именно на то, насколько безграмотно иногда пишут эстонские мужчины! Я не говорю о небольших опечатках, они есть у всех, и это нормально, я говорю о полной безграмотности. Взрослые мужчины, совершенно не стесняясь, пишут так, как будто никогда не учили грамматику в школе…
Это очень досадно. Элементарная способность составлять предложения и правильно писать слова все еще актуальна! Ради интереса однажды вечером я спросила 20 случайных мужчин в Tinder, как они относятся к чтению. 80% из них гордо сообщили, что не утруждают себя книгами, на школьных проверках чтения они не сильно напрягались, и им гораздо интереснее заниматься своей жизнью, чем читать устаревшие книги.
Подобные заявления вызывают у меня грусть и недоумение. Куда мы придем в итоге с таким отношением?”