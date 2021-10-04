8-летняя девочка из Бразилии нашла 18 новых астероидов для NASA

В свои восемь лет Николь уже обнаружила 18 астероидов, теперь они ждут официального подтверждения специалистов. Свои открытия девочка сделала чуть менее чем за год, когда приняла участие в программе NASA «Охотники за астероидами» (Asteroid Hunters). Этот проект был создан астрономами для молодых гражданских ученых. Участники проекта могут установить специальное программное обеспечение и самостоятельно искать неизвестные ранее небесные тела.

По словам родителей Николь, она с самого раннего детства начала увлекаться астрономией и уже на свой четвертый день рождения попросила у родителей телескоп. Оборудование оказалось слишком дорогим для ее семьи, а потому заветный подарок она получила лишь спустя три года.

Девочка мечтает стать аэрокосмическим инженером и сейчас учится в престижной школе в Форталезе, где ей дали стипендию на обучение. Маленькая Николь ведет свой канал на YouTube, где рассказывает интересные космические факты, делится своими открытиями и берет интервью у известных бразильских ученых-астрономов. Оливейра также приняла участие в написании детской книги про себя и космос и при поддержке ученых организовала фонд, помогающий детям развивать свои способности в науке, пишет ScienceAlert.

