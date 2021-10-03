В Англии запретили инъекции ботокса для детей младше 18 лет

По информации издания, депутат-консерватор Лора Тротт представила законопроект, согласно которому практикующие врачи смогут вкалывать ботокс людям младше 18 лет только по медицинским показаниям. “Я благодарна правительству за поддержку в воплощении моего законопроекта в жизнь. Я безмерно горжусь и испытываю облегчение оттого, что современные дети будут защищены от процедур, в которых они не нуждаются”, — поделилась Тротт.

Согласно последнему исследованию Министерства здравоохранения Великобритании, в 2020 году было проведено до 41 тысячи процедур с использованием ботокса детям в возрасте до 18 лет. Кроме того, с 2017 года более 29,3 тысячи процедур провели подросткам с использованием других филлеров.

Директор национального реестра аккредитованных практикующих врачей, предоставляющих нехирургические косметические услуги, Save Face Эштон Коллинз выразил свою благодарность Тротт за ее законопроект. “Мы очень рады, что этот закон был введен. С 2014 года мы проводим кампанию по усилению защиты молодежи, которая попадает в руки недобросовестных врачей. Мы чрезвычайно благодарны депутату парламента Лоре Тротт за принятие мер по этому чрезвычайно важному вопросу”, — сказал он.

С 1 октября 2021 года закон действует по всей территории Англии и за его соблюдением будет следить полицией и местными властями.