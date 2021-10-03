В Афганистане на бывших судей-женщин охотятся те, кого они осудили за убийства и изнасилования

Все женщины-судьи в последний месяц хотя бы раз меняли номер телефона из-за угроз расправы. Все они буквально живут в подполье, переезжая каждые несколько дней.

Все они получали угрозы убийства от членов движения "Талибан", которых они ранее отправили в тюрьму. Четверо назвали имена конкретных мужчин, которых они осудили за убийство своих жен.

Корреспонденты Би-би-си поговорили с шестью бывшими судьями из разных провинций и все они рассказывают примерно одно и то же.

По данным расследования Би-би-си, сейчас по меньшей мере 220 бывших женщин-судей скрываются в Афганистане.

"Он говорил мне, что найдет меня и отомстит", - говорит Масума.

Она говорит, что в то время не восприняла угрозу всерьез. Но с тех пор, как к власти пришел "Талибан", осужденный - и освобожденный талибами из тюрьмы - много раз звонил ей.

"После того, как решение было вынесено, убийца подошел ко мне и сказал: "Когда я выйду из тюрьмы, я сделаю с тобой то, что я сделал со своей женой"", - рассказывает Масума.

Несколько месяцев назад, до захвата власти талибами, Масума вела дело о жестоком убийстве жены одного из членов "Талибана".

Масума говорит, что, как только соседи описали внешность мужчин, она поняла, кто ее ищет.

Вскоре после того, как они уехали, соседи написали ей, что в ее дом приехали несколько членов "Талибана".

"Чтобы выехать из города, я надела паранджу, чтобы меня никто не смог узнать. К счастью, мы без проблем проехали все контрольно-пропускные пункты "Талибана", - рассказывает Масума.

В последние 20 лет судьями в Афганистане работали 270 женщин. Их всех знали в лицо.

"Была полночь, когда мы узнали, что талибы освободили всех заключенных из тюрьмы. Мы немедленно бежали, оставив дом и всю нашу жизнь позади", - говорит Масума.

На ее телефон стали приходить десятки текстовых и голосовых сообщений с незнакомых номеров.

Но всего через несколько дней после того, как талибы взяли под свой контроль ее город, тысячи осужденных преступников были освобождены из тюрьмы. Она начала получать угрозы.

За свою карьеру судьи Масума осудила сотни мужчин за насилие в отношении женщин.

Все они заявили, что их бывшие дома посещали талибы. Их соседи и друзья сообщили, что их допрашивали об их местонахождении.

В ответ на эти обвинения представитель талибов Билал Карими сказал Би-би-си: "Женщины-судьи должны жить, как и любые другие люди, без страха. Никто не должен им угрожать. Наши специальные воинские подразделения обязаны расследовать такие жалобы и действовать в случае нарушения.".

Он также повторил обещание талибов о "всеобщей амнистии" для всех бывших государственных служащих по всему Афганистану. Амнистия означает, что им не будут мешать, если они захотят уехать и не будут преследовать, если захотят остаться.



Женщины-судьи раньше были основными кормильцами своих семей. Но теперь, когда им перестали платить зарплату и заморозили банковские счета, все они вынуждены жить за счет своих родственников.

Более трех десятилетий судья Санаа расследовала дела о насилии в отношении женщин и детей.

По ее словам, по большинству дел проходили члены "Талибана", а также боевики ИГ (запрещенная в России организация).

Сейчас она скрывается вместе со всей своей большой семьей из более чем 12 человек.

Лишь однажды один из ее родственников-мужчин вернулся в их бывший семейный дом. Но пока он собирал вещи, к дому подъехали вооруженные талибы.

"Я открыл дверь. Меня спросили, это ли дом судьи. Когда я сказал, что не знаю, где она, они начали меня избивать. Мой нос и рот были залиты кровью", - рассказал родственник Санаы.

После избиения он попал в больницу.

По данным Human Rights Watch, около 87% женщин и девочек в Афганистане потенциально подвергнутся жестокому обращению в течение своей жизни.

Но сообщество женщин-судей, работая над соблюдением прежних законов страны, направленных на поддержку женщин, помогало отстаивать идею о том, что насилие в отношении женщин и девочек является наказуемым уголовным преступлением.