Показы фильмов о моде в рамках фестиваля MoeKunstiKino пройдут в четырех городах

“Исходя из нынешнего времени, мы выбрали лишь три очень хороших документальных фильма, но мест показа больше, чем когда-либо ранее”, — говорит директор фестиваля Хелен Салувеер. “Тот факт, что зрители в небольших городах также интересуются фильмами о моде, конечно, только радует.”

В фильме “Одри”, входящем в кинопрограмму, изображена любимая актриса Одри Хепберн, известная своим великолепным стилем и плодотворно сотрудничавшая с французским модельером Юбером де Живанши. Главный герой документального фильма “Модный дом Кардена” — легендарный французский модельер Пьер Карден, который заслужил восхищение мира моды своими самобытными коллекциями. Фильм “Маржела — своими словами” представляет публике закулисье блестящего модельера Мартина Маржелы, который всегда ценил уединение и скрывал свою личность — конечно, только в виде голоса.

Сеансы MoeKunstiKino будут проходить 18 — 31 октября в Таллинне в кино Сыпрус, в Тарту в Elektriteater, в Йхвинском Концертном доме Амадеус в Йыхви и в волостном кинотеатре Вильянди Forum Cinemas Centrum. Билеты продаются в кинотеатрах и на сайтах с сегодняшнего дня. Фильм “Одри” будет показан на английском языке, фильмы ”Маржела — своими словами” и ”Модный дом Кардена” будут с эстонскими и русскими субтитрами. Дополнительная информация на www.moekunstikino.ee

На сеансы в кинотеатр приглашаются только те, кто здоров, имеет дигитальный сертификат иммунизации от COVID ЕС, справку об отрицательном тесте или подтверждение перенесения COVID, наличие которых будет проверяться при входе. На месте нет возможности экспресс-тестирования.

Фестиваль представляет Виру Кескус, спонсор Mionetto Eesti, партнеры Французский институт, Таллиннский департамент культуры и спорта, Культурный фонд Эстонии, Рахва Раамат, Студия GET, ETV2, AD Angels, уезд Йыхви, город Вильянди и Феллин.

MoeKunstiKino — это Ммждународный кинофестиваль, на котором показываются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные фильмы, раскрывающие историю моды. Главные герои фильмов — легендарные и только начинающие свою карьеру модельеры, фотографы, иконы стиля, модели. Организатором MoeKunstiKino является НКО Kunstiloomus.