Караул! Выпадают волосы! 4 совета, как снова сделать волосы густыми и сильными
Не секрет, что обычно мы теряем 50–100 волос в день. У каждого волоса свой жизненный цикл, который составляет 2–7 лет, в результате наши волосы постоянно меняются и обновляются. А что если волос выпадет значительно больше, и этот процесс не заканчивается?
По словам трихолога-эстетиста Натальи Бусловой, основные причины выпадения волос – стресс, болезнь, температура, операция, роды, диета, гормональные нарушения. Часто оно бывает вызвано также нехваткой витаминов и / или железа в организме. Кроме того, осенью становятся заметны летние повреждения: обычно они проявляются через два-три месяца после пребывания на интенсивном солнце.
В настоящее время сильное выпадение волос вызывает также COVID-19. Под воздействием вируса процесс облысения может начаться практически сразу после заболевания. Согласно исследованиям, выпадение волос происходит в среднем через 58,4 дня после первых симптомов COVID-19. У 23 процентов отмечалось и более позднее выпадение волос. В обычных условиях выпадение волос может проявиться только через 2–3 месяца после стресса или других упомянутых выше факторов, и столько времени спустя мы обычно уже не можем связать изменения с выпадением волос.
Что делать, если волосы выпадают, и как это остановить?
1. Питайтесь полноценно
Волосам особенно необходимы жирные кислоты омега-3, цинк, различные витамины и микроэлементы. Наталья Буслова отмечает: поскольку волосы на 78–90 процентов состоят из белка под названием кератин, то секрет красивых волос заключается, безусловно, в потреблении белков. В частности, специалист по волосам рекомендует есть мясо, богатое железом. Отсутствие этого продукта в меню может позднее привести к истончению и ослаблению волос.
2. Питайте кожу головы и волосы снаружи
Только одного приема витаминов часто недостаточно. Особенно когда в организме острый дефицит витаминов и минералов. В таком случае организм использует эти необходимые вещества для снабжения жизненно важных органов, а волосы уже не могут это делать.
Специалист по волосам подчеркивает, что волосы и кожу головы обязательно нужно глубоко питать снаружи. Наталья Буслова благодаря почти десятилетнему опыту работы трихологом-эстетистом добилась очень хороших результатов у своих клиентов с помощью ампул для волос Crescina, которые помогали и при более серьезных проблемах.
Эти ампулы для волос насыщают волосы и кожу головы жизненно важными аминокислотами и факторами роста, которые способствуют более густому росту волос.
Кроме того, они укрепляют волосяные фолликулы (см. здесь опыт Хелен Адамсон) и останавливают выпадение волос. Специальные активные компоненты также стимулируют кровообращение кожи головы.
Чтобы необходимые активные компоненты проникали глубоко в кожу головы и достигали максимальной эффективности, новые ампулы для волос Crescina Transdermic созданы с применением революционной трансдермальной технологии. Она разработана таким образом, чтобы эффективные действующие ингредиенты могли всасываться в кожу головы сквозь все слои кожи. Без трансдермальной технологии сыворотки для волос впитываются в кожу головы только через волосяные воронки в коже. По словам трихолога-эстетиста, аналогов этой продукции в Эстонии пока нет.
3. Улучшите кровоснабжение кожи головы
Поскольку кровоснабжение кожи головы обычно медленнее, она часто не получает достаточного объема питательных веществ, чем отчасти обусловлены проблемы с волосами. Для профилактики или лечения выпадения волос специалисты рекомендуют регулярно делать массаж головы. Активизировать кровоснабжение кожи головы помогают также вещества, расширяющие кровеносные сосуды, в составе ампул для волос Crescina.
NB! Использование ампул для волос может вызвать легкий зуд и покраснение кожи: это безопасно, но показывает, что продукт действует. Покраснение проходит само через 10–20 минут.
4. Выбирайте специальный шампунь, останавливающий выпадение волос
При выпадении волос обязательно нужно выбирать специальный шампунь. Здесь может помочь укрепляющий волосы шампунь Crescina Transdermic с факторами роста и активными компонентами. По словам Бусловой, он особенно хорошо помогает подготовить кожу головы к применению ампул для волос, так как очищает кожу от загрязнений, излишков сала и перхоти. Шампунь снимает с волос статическое электричество, подходит и для чувствительной кожи головы.
Из-за особенностей женских и мужских волос и кожи головы шампуни доступны отдельно для женщин и для мужчин.
Какие ампулы для волос могут помочь именно мне? Подберите подходящий продукт в соответствии с интенсивностью выпадения волос.
В случае выпадения волос трихолог-эстетист Наталья Буслова рекомендует использовать комплексные лечебные ампулы Crescina (прозрачные и желтые ампулы) в зависимости от состояния, степени выпадения и уровня истончения и волос.
• Crescina Transdermic HFSC 200 подходят для использования в случае слабого выпадения волос и для предотвращения выпадения волос.
• Crescina Transdermic HFSC 500 подходят для использования при умеренном выпадении волос.
• Crescina Transdermic HFSC 1300 подходят для использования при интенсивном выпадении волос.
Ампульные комплексы Crescina содержат два типа ампул, из которых ампулы с прозрачным содержимым предназначены для укрепления стенок фолликулов и кровеносных сосудов, чтобы остановить выпадение волос и продлить жизнь волос. Янтарно-желтые ампулы регенерации предназначены для питания корней волос и пробуждения спящих волосяных фолликулов, чтобы волосы могли расти более густыми и сильными.
Средства Crescina подходят также для использования во время беременности и кормления грудью: многие молодые матери, у которых после родов или кормления грудью начали выпадать волосы, также добились хороших результатов.
Чтобы действие ампул для волос Crescina было максимально продолжительным и эффективным, их компоненты находятся в инкапсулированной форме. Это позволяет активным веществам действовать в течение нескольких месяцев после окончания уходового курса. Для достижения наилучших результатов Буслова рекомендует применять ампулы для волос в течение 2–4 месяцев.
Трихолог-эстетист подчеркивает еще одну важную деталь – речь идет о высококачественной аптечной косметике: эти средства не имеют побочных эффектов или побочных действий, поэтому абсолютно безопасны.
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Если у вас внезапная и очень серьезная потеря волос, настоятельно рекомендуем посетить врача. Выпадение волос по причине некоторых недугов, таких как заболевание щитовидной железы, не удастся сдержать домашними средствами.
На пути от выпадения и истончения волос до красивых и густых волос необходимо время и терпение.
Профилактика выпадения волос и быстрые действия помогают сохранить здоровые и красивые волосы.
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