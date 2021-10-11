Караул! Выпадают волосы! 4 совета, как снова сделать волосы густыми и сильными

Не секрет, что обычно мы теряем 50–100 волос в день. У каждого волоса свой жизненный цикл, который составляет 2–7 лет, в результате наши волосы постоянно меняются и обновляются. А что если волос выпадет значительно больше, и этот процесс не заканчивается?

По словам трихолога-эстетиста Натальи Бусловой, основные причины выпадения волос – стресс, болезнь, температура, операция, роды, диета, гормональные нарушения. Часто оно бывает вызвано также нехваткой витаминов и / или железа в организме. Кроме того, осенью становятся заметны летние повреждения: обычно они проявляются через два-три месяца после пребывания на интенсивном солнце.

В настоящее время сильное выпадение волос вызывает также COVID-19. Под воздействием вируса процесс облысения может начаться практически сразу после заболевания. Согласно исследованиям, выпадение волос происходит в среднем через 58,4 дня после первых симптомов COVID-19. У 23 процентов отмечалось и более позднее выпадение волос. В обычных условиях выпадение волос может проявиться только через 2–3 месяца после стресса или других упомянутых выше факторов, и столько времени спустя мы обычно уже не можем связать изменения с выпадением волос.

Что делать, если волосы выпадают, и как это остановить?

1. Питайтесь полноценно

Волосам особенно необходимы жирные кислоты омега-3, цинк, различные витамины и микроэлементы. Наталья Буслова отмечает: поскольку волосы на 78–90 процентов состоят из белка под названием кератин, то секрет красивых волос заключается, безусловно, в потреблении белков. В частности, специалист по волосам рекомендует есть мясо, богатое железом. Отсутствие этого продукта в меню может позднее привести к истончению и ослаблению волос.

2. Питайте кожу головы и волосы снаружи

Только одного приема витаминов часто недостаточно. Особенно когда в организме острый дефицит витаминов и минералов. В таком случае организм использует эти необходимые вещества для снабжения жизненно важных органов, а волосы уже не могут это делать.