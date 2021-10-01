01.10.2021, 15:57
Яркие тона и дымчатый макияж: что советуют стилисты для осени 2021 года
Pressifoto
Осень — время, когда мы можем позволить себе более яркие цвета в одежде и макияже, а также включить в гардероб наряды различных фактур и поэкспериментировать с узорами.
Яркие тени и линии, зеленый цвета мха или шоколадно-коричневый подернутый дымкой макияж, более выразительные контуры губ, рыжеватые оттенки и разнообразные плетения для волос, роскошные наряды, обувь на высокой подошве и рюкзаки — вот лишь некоторые из актуальных тенденций осенней моды в 2021 году. Подробнее рассказывает латвийский стилист Лаура Валута.
Макияж
- Графические лайнеры. Изящная тонкая линия, двойная линия или линия на складке века — чем креативнее, тем лучше. Цвета могут быть яркими и насыщенными или, наоборот, темными и нейтральными. Учтите, что линии служат акцентом или дополнением к общему образу.
- Яркие тени для век. Если ваш осенний гардероб состоит из коричневых, черных и других темных тонов, нет ничего лучше ярких оттенков теней для век, чтобы освежить общий образ. Выберите розовую фуксию, бирюзово-голубой, лилово-фиолетовый или цвет зеленого лайма.
- Монохромный макияж. Если вы сторонница монохромного макияжа, сочетайте оттенки теней для век с румянами и помадой. У вас получится очень продуманный, элегантный и современный образ. Не смешивайте теплые тона с холодными, придерживайтесь одной гаммы.
- Дымчатые глаза. Дымчатые глаза — самый подходящий макияж глаз в темное время года. Он не обязательно должен быть черным и матовым. Это может быть оттенок зеленого мха или шоколадно-коричневый. Выберите кремообразные тени для век, легко нанесите подушечкой пальца на веко и нежно растушуйте контуры, чтобы создать воздушный дымчатый эффект.
- Более темный контур губ. В этом сезоне мы снова тонируем контур губ немного темнее, чем сами губы, таким образом получая обрамленную выразительную форму. Светлый тон в центральной части губ придаст объем.
Стрижки
- От афро кудрей до химической завивки. В этом осенне-зимнем сезоне будут в моде мелкие кудри и вьющиеся волосы. Химическая завивка снова станет популярной услугой.
- Удлиненные густые челки. Они могут быть идеально выпрямленными, с прямым краем или, напротив, разной длины — немного “рваные” и небрежные.
- Стрижка “пикси” (pixie) для платинового блонда. В моде суперкороткие, ухоженные и максимально светлые волосы платинового оттенка.
- Огненная волна. Красные, рыжие оттенки красок для волос очень актуальны в этом сезоне, их уже взяли на вооружение многие мировые звезды. Если яркий макияж вам не близок, темный осенний гардероб можно освежить “огненным” окрашиванием волос.
- Идеальные косы. Обычно косы и плетения для волос популярны летом, но сейчас эта тенденция будет актуальна также осенью и зимой. Сотни косичек или несколько французских кос — выбирайте любой вариант.
- Легкие волны. Прическа будет актуальной, если в ней будут волнистые пряди. При этом волосы не должны выглядеть специально уложенными — вид должен быть естественным. Используем холодные укладки, диффузоры, фен и круглую расческу. Но избегаем горячих инструментов для создания локонов.
Одежда
- Богатство и роскошь. Этой осенью в моде выразительные и объемные наряды — блестящие и металлизированные, с кристаллами и пайетками: смело и торжественно.
- Больше цветов. Выбирайте яркие, чистые и насыщенные цвета. Горчично-желтый, розовый фламинго, ржавчина и лаванда — это лишь некоторые из топ-оттенков этой осени.
- Костюмы, пиджаки, брючные костюмы. Клетчатые и однотонные, слой за слоем — это будет очень актуально. Начиная с битловки, рубашки, жилета, куртки, пальто, брюк, а в завершение еще и завяжем галстук. И речь идет вовсе не о мужской моде, а о модном женском гардеробе этого сезона.
- Трикотаж. Плетеный или связанный крючком, узорчатый или простой — таким будет ваш самый удобный наряд этой осенью. Трикотаж — это новый must-have. Тонко связанные платья, юбки, жакеты, свитера, костюмы-двойки подойдут как для повседневных, так и для праздничных вечеров. Самые модные принты этого сезона — горизонтальные линии.
- Возвращение 20-х годов. Платья с бахромой в стиле флаппер, шелковые платья-слип с кружевом или без него. Сочетается с длинными пальто или куртками оверсайз.
- Дутая, объемная или мягкая. Именно такой должна быть нынешней осенью теплая куртка, жилетка или пальто. В спокойных или, наоборот, ярких и насыщенных оттенках. Это могут быть куртки или пальто на подкладке или из чистой шерсти. Обратите внимание на детали — манжеты, воротники, отвороты, пуговицы — чем интереснее, тем лучше. Если объем не в вашем вкусе, выбирайте пальто в стиле пончо или накидки.
- Укороченная одежда. Этой осенью в моде не только укороченные рубашки и жакеты, обнажающие живот. В топе и длина классического жакета, которая укорочена более чем наполовину. Наиболее актуально такие укороченные топы или жакеты носить в комплекте.
- Классическое пальто. Под классикой подразумевают не только черный или коричневый цвет, но и фасон на пуговицах, длиной ниже колена. Также в гардеробе должен обязательно быть тренч песочного цвета. Его можно украсить праздничными акцентами, сделав еще более актуальным.
- Узоры и ритмы, композиции и аппликации в виде лоскутного шитья (тканевая техника). Дополните свой образ костюмом, который просто похож на произведение искусства. Расписные цветы, иллюстрации в стиле барокко или геометрические квадраты — подойдет все, что привлекает внимание.
- Лакированная кожа. Черный тренч из лакированной кожи просто must-have современной женщины.
- Юбка в складку до щиколотки — must-have осени. Сочетайте ее со спортивной обувью или ботинками, футболками и объемным трикотажем или выберите классическую блузу.
Обувь
- Ботинки в стиле челси. В этом году одной из актуальных новинок осенней обуви станут сапоги в стиле челси самых разных расцветок и форм.
- Длинные сапоги со складками. Если вы любительница длинных сапог, то в этом году отдайте предпочтение именно таким, которые образуют выразительные складки.
- Туфли в стиле оксфорд. Пора сменить лоферы на туфли в стиле оксфорд на толстой подошве. Такая обувь подойдет как к костюму с пиджаком, так и к джинсам, и к платьям с цветочным принтом.
- Платформы. Вернулись выразительные и высокие подошвы, которые будут заметны на улицах города. Материал — кожа. Оттенки — темные.
- Спортивная обувь. Актуальной в этом сезоне также станет спортивная обувь разного стиля, дизайна и расцветки. Найдите свою уникальную, неординарную пару и создайте свой неповторимый стиль
Сумки
- Рюкзаки. Пора сменить сумочку на рюкзак. Кроме того, освободившиеся руки позволят в полной мере насладиться прогулкой или процессом покупок. Рюкзак — главное вложение осени — с ним можно отправиться в спортзал, в офис, за покупками или просто хорошо провести время.
- Большая по размеру (массивная) сумка, в которую можно сложить все и даже еще больше. Так, чтобы в ней поместился и костюм для йоги, и овощи с местного рынка, и при этом осталось свободное место для всяких мелочей и, конечно же, для важных вещей.
- Цепи и цепочки. Сумки с металлическими, пластиковыми, блестящими или цветными цепочками никуда не исчезают, а продолжают оставаться актуальными и в этом сезоне.
- Клуб объятий. Мягкие, милые и пушистые сумки будут актуальны как в осеннем, так и в зимнем сезоне. Вязаные, экокожа, бахрома или перья — выбирайте то, что вам больше нравится.
- Многофункциональная сумка. Чем больше карманов, отделений и крючечков, тем практичнее. Чтобы повесить бутылку с водой, не забыть ключи, чтобы было место для губной помады и, главное, чтобы не носить смку в руках. Застегнутая вокруг бедер, перекинутая через плечо или прикрепленная к поясу — модных вариантов много.
- Сумка MINI, которая в основном служит аксессуаром, в этом году также будет в моде.