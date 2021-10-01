Живете в Таллинне и у вас больше одного детсадовца? Остальные дети освобождаются от платы за место, но при одном условии



А как насчет частных детских садов?

Департамент образования подтверждает, что освобождение от платы за место распространяется также на частные детские сады, и с 20 октября один из родителей детей, посещающих частные детские сады, сможет подать заявление в среде самообслуживания на второго и других детей, чтобы компенсировать услугу.

Однако есть один нюанс — если один ребенок посещает муниципальный детский сад, а другой — частный детский сад, освобождение от платы за место не применяется.