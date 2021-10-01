Живете в Таллинне и у вас больше одного детсадовца? Остальные дети освобождаются от платы за место, но при одном условии
Согласно положению, родитель освобождается от платы за место в следующих случаях:
- Начиная со второго, посещающего детский сад, ребенка, если в таллиннский детский сад ходят два или более детей из одной семьи, а ребенок и родитель являются по данным регистра народонаселения жителями Таллинна и проживают по одному адресу;
- За ребенка, посещающего или находящегося в очереди в адаптационную или спецгруппу на основании рекомендации внешкольной консультационной комиссии, если как ребенок, так и родитель являются жителями Таллинна по данным регистра народонаселения.
- Если ежемесячный нетто-доход родителя меньше размера действующей минимальной ставки оплаты труда* и доход каждого последующего члена семьи — менее 80% от действующей ставки минимальной заработной платы. Как родитель, так и ребенок должны являться жителями Таллинна по данным регистра народонаселения и проживать по одному адресу;
* нетто-доход на первого члена семьи 583,99 евро, а каждого последующего члена семьи — 467,19 евро:
- Для семьи из двух человек максимально 1051,18 евро
- Для семьи из трех человек максимально 1518,37 евро
- Для семьи из четырех человек максимально 1985,56 евро
- Для семьи из пяти человек максимально 2452,75 евро
А как насчет частных детских садов?
Департамент образования подтверждает, что освобождение от платы за место распространяется также на частные детские сады, и с 20 октября один из родителей детей, посещающих частные детские сады, сможет подать заявление в среде самообслуживания на второго и других детей, чтобы компенсировать услугу.
Однако есть один нюанс — если один ребенок посещает муниципальный детский сад, а другой — частный детский сад, освобождение от платы за место не применяется.
До 20 октября заявки можно отправлять в электронном виде на адрес haridusamet@tallinnlv.ee. Первая выплата будет произведена 28 октября. В дальнейшем выплаты будут производиться в последний четверг месяца. Чтобы получить пособие на оплату обучения в частном детском саду, родитель должен представить в Таллиннский департамент образования счет на оплату обучения в частном детском саду или платежное поручение, подтверждающее оплату счета.