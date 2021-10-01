ФОТО | Индия, Япония и Канарские острова. Смотрите, какие яркие бабушки и красавицы 45+ со всего мира собрались в Таллинне!
Финал международного конкурса красоты Grandma Universe 2021 проходит в этом году в Таллинне, потому что именно представительница Эстонии Светлана Гитерман стала в 2020 году самой красивой бабушкой Вселенной на конкурсе в Болгарии. На конкурсе бабушек в Таллинне нашу страну в этом году представляет Наталья Фишер — Grandma Universe Estonia 2021, также в конкурсе участвует самая красивая бабушка Латвии Даце Лансоне.
На этой неделе участницы между репетициями и различными этапами конкурса познакомились поближе с Таллинном, а также устроили прекрасный показ народных костюмов на смотровой площадке на Тоомпеа.
Финал конкурсов Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021 пройдет уже сегодня, 1 октября, в 17:00 в клубе PRIVE. Билеты можно приобрести в Piletilevi.