Большой гороскоп: что звезды обещают нам в октябре 2021?

Ориониды — поток, который сформирован обломками кометы Галлея. Радиант потока находится в созвездии Ориона. Это день, когда могут исполниться ваши самые заветные мечты. Старайтесь в этот день верить в чудеса и загадывать желания на падающие звезды.

18 числа сразу две планеты начнут движение в правильном направлении. Меркурий и Юпитер сделают 18 октября самым благоприятным днем этого месяца. Юпитер сделает многих людей более добрыми, щедрыми и уступчивыми. Также большая планета вернет нам творческое вдохновение и силы. Меркурию же удастся остановить поток сплетен и лжи, который он же и запустил в конце сентября. В этот день правда откроется многим людям, сделав их жизни проще и приятнее.

В этот день многие семейные разногласия уйдут на второй план. Также снизится вероятность мелких проблем в бизнесе и на работе. 11 октября полезно будет начинать новые дела, а также заниматься решением проблем, которыми стоило заняться давным-давно. Сатурн избавит многих из нас от лени, страхов, неуверенности. Гораздо проще станет находить общий язык с коллегами и родственниками. Самые благоприятные изменения коснутся Близнецов, Весов, Водолеев, Рыб, Раков и Скорпионов.

10.10 — отличный день для того, чтобы браться за что-то новое и заниматься планированием дел на будущее. В этот день будет править миром число 1, поэтому все будет получаться у тех, кто не боится просить о помощи и оказывать ее окружающим. Большая удача ждет ответственных личностей, которые ничего не откладывают на потом.

Первой планетой, которая начнет прямое движение, станет самая дальняя из них — Плутон. Этот день станет временем новых знакомств, расцвета романтики и любви, общения. Находить общий язык с людьми будет гораздо проще, причем этот эффект продлится несколько месяцев.

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Гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака

Октябрь — месяц новых открытий и важных событий. Астрологи считают, что в этот период большинство Знаков Зодиака ожидает много важных и благоприятных изменений в жизни. Если вы не будете нарушать фундаментальные правила бытия, все проблемы обойдут вас стороной. Октябрь — время, в которое каждый получит то, чего заслуживает, так что не упустите возможность изменить себя и свое отношение к миру.

Овен. У Овнов наступает время духовного развития, молитв, посещения мест силы. Можно взять отпуск на пару недель, чтобы отправиться туда, где отдыхает душа, а не только тело. В этот период можно перенять чужие истины. Например, прочитать книгу про духовное развитие. Словом, нужно искать смысл жизни. Всем Овнам, которые его уже нашли, астрологи советуют поделиться знаниями и опытом с окружающими. Это будет наиболее правильно.

Телец. Не исключено, что в октябре в жизни Тельцов появится человек, который будет связан с ними кармически. Это может быть новый друг, коллега, знакомый или вторая половинка. Задачей этого человека будет научить Тельцов чему-то важному или подсказать выход из сложной ситуации. Астрологи советуют в первой половине месяца не совершать дорогостоящих покупок и не носить с собой крупные суммы денег. На работе желательно проявлять спокойствие и не обвинять коллег в проблемах. Нужно быть чуточку самокритичнее, чтобы завоевать больше уважения.

Близнецы. У каждого из нас есть свои секреты счастья. Возможно, они помогут Близнецам стать лучше, добиться своих целей и осуществить мечту. Самое опасное чувство этого месяца — ревность. Ревнующие Близнецы — худший кошмар для любого человека. Не стоит давать волю подобным чувствам, если хочется сохранить отношения. Лучше сфокусироваться на работе, чтобы не думать о чем-то неприятном. Про октябрь можно сказать, что этот месяц будет ключевым для всего этого и следующего года. Это может быть не очевидно сейчас, но это так.