Ничего себе! Каждая пятая женщина совершает эту ужасную ошибку при ношении нижнего белья

Сайт Derm Review, посвященный уходу за кожей, провел опрос более 1000 женщин, который показал, что 21% респондентов носят одно и то же нижнее белье несколько дней подряд. Однако специалисты настоятельно рекомендуют менять нижнее белье каждый день, потому что влажная среда идеальна для распространения болезней и бактерий, а также развития инфекций. Также при ношении одного и того же нижнего белья более одного дня появляется неприятный запах.

Вы можете решить, что, не стирая белье так часто, таким образом экономите воду, но на нижнем белье экономить не стоит — здоровье в любом случае важнее. Бюстгальтеры можно стирать через каждые 2–3 раза, в зависимости от того, насколько вы активны и сколько потеете. С другой стороны, спортивные бюстгальтеры всегда следует стирать после тренировки, а не оставлять сушить в сумке и надевать снова для следующей тренировки. В противном случае не удивляйтесь, что спина и область груди могут покрыться некрасивыми прыщиками.