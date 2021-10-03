Мода и стиль
03.10.2021, 14:20

Ничего себе! Каждая пятая женщина совершает эту ужасную ошибку при ношении нижнего белья

 
Foto: Shutterstock
Все мы слышали золотое правило, что нижнее белье нужно менять каждый день. Но все ли так делают? Оказывается, совсем нет...

Сайт Derm Review, посвященный уходу за кожей, провел опрос более 1000 женщин, который показал, что 21% респондентов носят одно и то же нижнее белье несколько дней подряд. Однако специалисты настоятельно рекомендуют менять нижнее белье каждый день, потому что влажная среда идеальна для распространения болезней и бактерий, а также развития инфекций. Также при ношении одного и того же нижнего белья более одного дня появляется неприятный запах.

Вы можете решить, что, не стирая белье так часто, таким образом экономите воду, но на нижнем белье экономить не стоит — здоровье в любом случае важнее. Бюстгальтеры можно стирать через каждые 2–3 раза, в зависимости от того, насколько вы активны и сколько потеете. С другой стороны, спортивные бюстгальтеры всегда следует стирать после тренировки, а не оставлять сушить в сумке и надевать снова для следующей тренировки. В противном случае не удивляйтесь, что спина и область груди могут покрыться некрасивыми прыщиками.

Allikas: The Sun