5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2021 года, чтобы стать счастливее

Чтобы облегчить себе жизнь и обойти преграды стороной, постарайтесь отказаться от следующих вещей:

Мысли о прошлом



Сразу четыре планеты перестанут быть ретроградными в октябре. Это напрямую указывает нам на то, что необходимо опасаться мыслей о прошлом, ностальгии и сентиментальности. Если вы будете много времени уделять подобным мыслям, жить станет в разы сложнее. Прошлое утянет вас за собой, закрыв перед вами двери в светлое будущее.



Желание решать чужие проблемы



Октябрь — не время эгоистов, но и альтруизм в этот период также не приветствуется. Старайтесь не приходить на помощь другим людям, особенно если у вас нет времени на самих себя. Опасайтесь манипуляторов и токсичных людей, которые могут вас провоцировать, давить на жалость. Сейчас нужно экономить силы, потому что в любой момент может понадобиться сделать над собой усилие для преодоления препятствий.



Переоценка своих возможностей



Ни в коем случае не переоценивайте себя. Это может привести к тому, что вы проиграете. Люди, которые считают себя идеальными, периодически допускают ошибки или просто оказываются не готовыми к внезапному появлению неурядиц. Оставайтесь самокритичными и внимательными к деталям.



Несдержанность



Согласно мнению астрологов, в октябре любая ссора, вызванная нашей реакционностью, агрессией и бесцельным желанием манипулировать чужими эмоциями, может привести к серьезным проблемам. Речь не только о разрушении любовных отношений, дружбы, потере уважения и авторитета. Последствия несдержанности могут быть гораздо более опасными и непредсказуемыми.



Зацикленность на проблемах



Если у вас что-то не будет получаться, попробуйте временно заняться чем-то другим, сменив фокус внимания. Зацикленность на чем-то одном может быть чрезвычайно опасной. Например, если в работе не все гладко, начните уделять больше времени семье и второй половинке, встретьтесь с друзьями.

