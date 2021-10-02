ВИДЕО | Свежий воздух, отсутствие интернета и терапия лошадьми. Как хутор в Арумяэ стал местом притяжения для местных подростков

Valiida Ratsaklubi — это привлекательное место как для взрослых, так и для детей и подростков. Здесь в полной гармонии обитают многие виды животных и все они рады делиться любовью с людьми.

“Был просто зоопарк для детей, для молодежи, — рассказывает владелица Valiida Ratsaklubi Евгения Рындина. — Потом из маленькой цели это превратилось в большую. Когда молодежь не знает, куда девать свою энергию, не знает, чем заняться в свободное время — они разрушают детские площадки в городе, хулиганят, балуются. И мы стали их привлекать сюда, чтобы они могли приехать, прикоснуться к живому. Лошади, как известно, это очень хорошие терапевты. Они своим теплом лечат”.

На хуторе подростки чистили лошадей_ ухаживали за ними, наливали им воду, учились ответственности, а в ответ получали возможность прокатиться в седле и даже научиться основам верховой езды. “Они начинали ездить, начинали любить это дело”, — рассказывает Евгения. Еще один большой плюс, кроме свежего воздуха, по ее словам, — что на хуторе нет интернета, и подростки могут отвлечься от гаджетов. “И это стало привычкой — быть порядочным человеком, который ценит свое время, чужое время, чужие силы. Они приезжали и закалялись здесь”, — рассказывает Евгения и показывает на еще один хутор, соседний, где ее подруга проводит конные занятия для детей с особенностями.

Как устроена жизнь на хуторе Valiida Ratsaklubi, какие животные там живут, чем здесь занимаются подростки, смотрите в видео выше.